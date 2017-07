El dólar volvió a subir y superó los 17 pesos: las causas

El dólar superó esta tarde de lunes el techo de los $17 y marcó así un nuevo récord, ante una firme demanda que se sostuvo a lo largo de la jornada, y tensiones políticas que se van acumulando de cara a las elecciones.

La divisa aceleró su incremento en el inicio de semestre y cerró a $16,61 para la compra y $17,05 para la venta, según un promedio realizado por el Banco Central. Hay que aclarar que esto se da en las casas de cambio y bancos de la city porteña.

En Santa Fe, la moneda estadounidense llegó a estar a $17,20 en los bancos y casas de cambio del microcentro.

Los analistas advierten que el avance del dólar se corresponde por un lado con "necesidades de cobertura y el incipiente cambio de portafolio de inversión" señaló Gustavo Quintana pero también por una sobredemanda producto de la necesidad de anticipar compras producto del feriado que mañana en los Estados Unidos.

Los economistas destacan que la dolarización de las carteras de inversión es una constante en años electorales por lo tanto esta suba puede sostenerse con alguna posible corrección que no lo apartará de la meta de final de año.

"La demanda fue constante desde el principio de la jornada, por parte de bancos y empresas, y en algunos casos para coberturas de posiciones en la moneda extranjera. A esto se agregó la escasa participación hoy de los exportadores, que liquidaron la semana anterior 478 millones de dólares", indicó Izzo.

Como todos los lunes hoy se conoció la liquidación de los agroexportadores de la semana pasada que alcanzó los US$ 478,4 millones contra los US$ 308,7 de la semana anterior. Pese al aumento de las ventas de cereales y granos la semana pasada el tipo de cambio mostró un avance constante y sostenido del dólar, dato que para los operadores de la plaza confirma el cambio de tendencia del portafolio de los inversores por un lado y la ventaja de los agroexportadores que aprovecharon la suba del dólar a un valor más cercano a las expectativas del sector.

"Además los operadores del mercado de cambios tuvieron en cuenta que mañana es feriado en los Estados Unidos, donde se celebra el Dia de la Independencia y en consecuencia no se podrán efectuar operaciones valor contado", aún ese factor Izzo indicó que al comienzo de la rueda no se esperaba que siguiera la tendencia compradora por el cambio del mes y por ello el valor más bajo operado fue de $ 16,59, cuatro centavos debajo del cierre del viernes.

El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 442,1 millones mientras que en el de futuros del MAE se hicieron US$ 26 millones. En el mercado de futuros del Rofex se pactaron US$ 374 millones, de los cuales el 42% fue en "roll-over" a julio a $ 17,06 y a agosto a $ 17,31. El plazo más largo operado fue diciembre a $ 18,33. Izzo señaló que así como los valores de diciembre "mostraron subas de 21 centavos los del año próximo apenas subieron un par de centavos".