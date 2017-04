"El empleado de comercio tiene derecho a parar y el empleador, a descontar"

Desde el Centro Comercial de la ciudad de Santa Fe aclararon que la entidad no va a emitir ninguna recomendación respecto a la apertura de los comercios, como sí se supo realizar con los feriados puente. "Este es un caso distinto. Se trata de un paro general de la CGT y está amparado por los derechos constitucionales", señaló su presidente, Norberto Raselli.





Embed [ENCUESTA] ¿Estás de acuerdo con el paro general de mañana, jueves 06 de abril? — Diario Uno Santa Fe (@unosantafe) 5 de abril de 2017









En diálogo con este medio, Raselli sostuvo que "el empleado tiene el derecho de no ir a trabajar pero el empleador tiene el derecho de descontarle el día, si es que quiere hacerlo". Igualmente, el titular de la institución que representa a los comercios de Santa Fe, aclaró que no se podrá descontar el presentismo, y explicó: "En este caso, no es algo que disponga el empleador, sino que lo hace a través de una situación diferente, a partir de un paro nacional".





Respecto a la medida de fuerza, el consultado insistió en que el Centro Comercial no va a emitir opinión sobre la medida de fuerza. "Cada trabajador sabrá si tiene que parar o no. La decisión será personal", añadió.





CUADRO SERVICIOS PARO WEB









Respecto al impacto que tendrá el paro en el comercio, un sector que refleja caída en sus ventas desde hace meses, indicó: "Sin ninguna duda que va a afectar, no en la misma magnitud que pueda afectar a la industria o a la construcción. Creo que si no se vende mañana, alguien que tenga que comprar algo lo podrá hacer al día siguiente. O sea, no afecta tanto al comercio, aunque sí a la producción".





Cabe recordar que el Centro Unión de Empleados de Comercio de Santa Fe se acopla al paro nacional de mañana. Entre los motivos por los cuales el sector apoya la medida de fuerza, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, destaca: "Por el trabajo, en defensa de la industria nacional, a favor de las pequeñas y medianas empresas, por nuestros jubilados y en defensa del sistema previsional".