El Foro contra la Impunidad de Santa Fe espera para convocar a marchar

"Por tal razón solo convocaremos a movilización cuando exista su acuerdo y participación", se agrega en el comunicado.

"En línea con los organismos de derechos humanos, madres y Abuelas de Plaza de Mayo , queremos avisar a todos que no estamos convocando a ninguna marcha para el día de hoy 18/10. Por favor difundir. Muchas gracias por el apoyo y el acompañamiento", señaló un comunicado publicado en las redes sociales.

Sin embargo, la familia del joven artesano desaparecido el 1º de agosto tras la represión de Gendarmería en la ruta 40, confirmó que no está convocando "a ninguna marcha" para hoy, al tiempo que agradeció "el apoyo y el acompañamiento".

"Miércoles 18 de octubre, a las 18 horas, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia convoca a hacernos presentes en Plaza de Mayo para decirle al gobierno que no hay campaña de prensa que nos calle: a Santiago lo secuestró la Gendarmería. El Gobierno y el Estado son responsables", señala la convocatoria realizada a través de la página de Facebook de la organización.

A nivel nacional, mientras se aguarda una confirmación sobre si el cuerpo hallado en el río Chubut pertenece o no a Santiago Maldonado, organismos de derechos humanos manifestaron diferencias respecto a las medidas a tomar, ya que la familia del joven advirtió que "no" está convocando a "ninguna marcha", al tiempo que agradeció el "apoyo y acompañamiento" de todos los sectores sociales vinculados a la aparición del joven.

Al respecto, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, aclaró que esa organización no convoca ni participará de la movilización. "No somos nosotros los que estamos convocando para una marcha a la tarde. Respetamos la decisión de la familia, así que de ninguna manera estamos convocando para una marcha hoy", remarcó en diálogo con AM 750. De la misma manera se expresó su compañera Nora Cortiñas en declaraciones a Futurock: "Hay esperar y ver qué plantea la familia para convocar a una marcha".