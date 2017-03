El gobierno ofreció 21% y los estatales van al paro el miércoles

"La oferta no conformó", dijeron a dúo el secretario general de ATE, Jorge Hoffmann y su par de UPCN, Jorge Molina. Minutos antes el ministro de Gobierno, Pablo Farías, y el de Economía, Gonzalo Saglione, les habían hecho llegar una propuesta de aumento salarial del 12% en marzo más un 9% en julio, sosteniendo la cláusula gatillo para un aumento automático de los salarios si la inflación se dispara.





Ese 21% –apenas un 1,5% más que lo ofrecido la semana pasada– "está lejos" de lo que pretenden los trabajadores, dijo Molina, que en la conferencia de prensa ya anunció el paro de este miércoles. Hoffmann lo puso a consideración del Consejo Directivo provincial de ATE que dos horas después tomó la misma decisión: un paro de 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo, para este miércoles. Ambos gremios aclararon que se garantiza la atención de las guardias mínimas en el sector de salud. Pero además, ATE anunció que si no hay una propuesta superadora en estos días, la semana que viene habrá otro paro de 24 horas y movilización. Solo faltaría definir la fecha.





Conociendo el rechazo y las medidas de fuerza que disponían los estatales, Farías y Saglione prefirieron tomarse un tiempo para hablar con el periodismo y convocaron para este martes, a las 9, a una conferencia de prensa.

Embed #SantaFe│Mejorarán la oferta solo a estatales y postergarán la de los docentes ►► https://t.co/v0Io7D5ZEN pic.twitter.com/1UGIX9dsK0 — Diario Uno Santa Fe (@unosantafe) 12 de marzo de 2017



Quieren recuperar lo perdido

"Rechazamos la propuesta porque dentro de la política anual salarial el gobierno no contempló la pérdida del poder adquisitivo que sufrimos los trabajadores y trabajadoras el año pasado. Nosotros insistimos en recuperar el salario que perdimos en 2016", aseguró Hoffmann.

En el mismo sentido se pronunció Molina: "Nosotros lo dijimos al principio de la negociación, tenemos una perspectiva que es recuperar la pérdida del año pasado que fue lo que originó el pedido de UPCN del bono (de fin de año) y una proyección que cubra los salarios en este 2017. Con este 21% no estamos cerca de cumplirlo. Por lo tanto con el mayor respeto, pero también con la mayor firmeza, le dijimos al gobierno que rechazamos esta propuesta".





En ese sentido, Hoffmann acotó: "Tanto UPCN como ATE estamos planteando que en la oferta salarial anual, que sería la del 21%, debe contemplarse además la pérdida del año anterior. Y eso no estuvo contemplado en ninguna instancia y es lo que marca la diferencia. Nosotros insistimos en que tenemos que recuperar parte del salario que perdimos el año pasado".





Molina también contextualizó: "Hay una conflictividad social creciente no solo en Santa Fe sino en todo el ámbito nacional. Todos los sectores laborales están con problemas. La CGT en la primera semana del próximo mes va a tener un paro general y eso muestra el grado de descontento que hay. Esa sensación no escapa a los trabajadores santafesinos, por eso entendemos que el acatamiento a esta jornada va a ser masiva y quizás el gobierno pueda hacer un nuevo esfuerzo que nos saque de la situación de conflicto que nos permita tener jornadas laborales normales. Nosotros decimos que el esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno no alcanza para satisfacer la demanda de los compañeros".

Además, sostuvo que "si bien es estacional porque hay impactos de las tarifas, también tenemos un pico inflacionario del primer bimestre del 4,8% que lleva preocupación porque las metas de inflación del gobierno se ponen en dudas. En ese marco de incertidumbre, más el clima de protesta que tiene el sector laboral en la Argentina, hace que nosotros rechacemos esta propuesta porque no está acorde con nuestras expectativas".





A medida que avanza el tiempo, el escenario de las paritarias comienza a complejizarse. El gobierno tiene todos los frentes abiertos –docentes, salud y estatales– y la mayoría con medidas de fuerza ya definidas. Ahora deberá empezar a buscar salidas para destrabar los conflictos. Tal vez la punta del ovillo la tengan este martes, en la conferencia de prensa, Farías y Saglione. Aunque por ahora parece que esta negociación necesitará más tiempo o una decisión política que solo puede estar en las manos del gobernador Miguel Lifschitz.