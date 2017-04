El grito de paridad, sin eco en el Senado

Las mujeres son la mitad de la población y, sin embargo, ocupan mayoritariamente las bases de las agrupaciones políticas, sindicales y sociales. Por eso, desde todos los partidos políticos, las muejres se han organizado con una bandera común: Paridad Ya.

A 25 años de la sanción de la ley de cupo que establece que el 30 por ciento de las bancas deben ser ocupadas por mujeres, no se han logrado avances en una representación real de la población. Y, sin embargo, las mujeres que han llegado a esos espacios han marcado una agenda con perspectiva de Derechos Humanos que benefició significativamente a mujeres, adultos mayores, niñas, niños y adolescentes.

En Santa Fe, el año pasado el proyecto que establece que el 50 por ciento de los espacios de representación tienen que estar ocupados por mujeres obtuvo media sanción. Pero, pese a que el gobernador Miguel Lifschitz envió el proyecto a las sesiones extraordinarias, en la Cámara baja hay resistencia a dar el debate.

Mujeres por la Paridad explicó cuál es el alcance de la iniciativa, a quiénes involucra y por qué genera tanta resistencia por parte de los varones que hoy representan a cada uno de los departamentos santafesinos.

"Mujeres por la Paridad es un espacio en donde mujeres de distintos partidos y organizaciones sociales y políticas venimos trabajando de manera sorora y de unidad, más allá de las diferencias partidarias, por un objetivo común que es que se reconozca a las mujeres en los espacios de decisión y en los cargos electivos", explicó Majo Gerez, del Frente Social y Popular, y agregó: "Por eso esperamos que los senadores se dignen a tratar el proyecto, a recibirnos y a hacer realidad una demanda que es común a todas las mujeres".

En ese sentido, Claudia Catalín –militante independiente– sostuvo que la ley de cupo fue muy importante en el país y en el mundo "pero se ha transformado en un techo de cristal. Por eso la ley de paridad es tan importante porque realmente va a permitir que las mujeres dejemos de estar subrepresentadas".

Y Cecilia Miranda ( Igualdad y Participación) acotó: "La cuestión de que las mujeres no lleguen tiene que ver con una discriminación histórica que hemos sufrido. Por eso fueron necesarios algunos arreglos institucionales pero ahora queremos avanzar muchos más".









Embed











El momento de la discusión

Para quienes integran Mujeres por la Paridad comentarios como el del vicegobernador Carlos Fascendini que dijo que es un proyecto que no puede tratarse en un año electoral y el del senador por San Lorenzo, Armando Traferri (PJ), que argumentó que no hubo tiempo para analizarlo, dan cuenta del machismo vigente y de la necesidad de ese tipo de iniciativas.

"Los legisladores no nos ven como las mujeres que somos, capaces de poder introducir cambios dentro de la sociedad. Eso se ve en todos lados y ha generado que nuestros derechos se vean sesgados en distintas áreas", analizó Griselda Romero, de Solidaridad e Igualdad.

De todas maneras confían en que la discusión que atravesó a la política y a la sociedad en los últimos meses ya dejó marcado un camino que no se va a poder revertir. "Es un debate que ya es indiscutible que está en la sociedad. No es una respuesta política, ni lo que nosotras buscamos sobre la igualdad que no se pueda discutir en un año electoral. Todo se puede discutir y, sobre todo, si un gran colectivo lo está pidiendo", resaltó Claudia Hoyos, del Partido Justicialista.

De hecho, Mujeres por la Paridad reunió, y entregó el miércoles a la Presidencia de la Cámara alta, más de 3.000 firmas de ciudadanas y ciudadanos que apoyan la propuesta. La campaña se hizo en pocas semanas en distintos puntos de la provincia y a través de la plataforma Change.org.





Paridad 2.jpg







Si los senadores se niegan a darle tratamiento a la iniciativa perderá estado parlamentario y deberá iniciarse nuevamente el debate en Diputados . Al respecto, Valeria López Delzar (Coalición Cívica ARI) resaltó que es importante que se discuta y apruebe antes que eso ocurra no sólo por las elecciones legislativas. "Nos parece muy importante que la sanción de esta ley se logre antes de un llamado a una convención para la reforma de la Constitución de nuestra provincia. Porque justamente garantizaría una mirada de género, una visión igualitaria en el proceso de debate", manifestó.













Obstáculos

Uno de las críticas que aparecen a la iniciativa es que no existen trabas visibles para que las mujeres ocupen los lugares de representación. Sin embargo, esa creencia invisibiliza la desigualdad que enfrenta la mujer en el ámbito privado y que afecta su lugar en el espacio público.

"Las mujeres encontramos dificultades en todos los ámbitos, en términos de igualdad. La política, particularmente, es un espacio en el que se refleja, quizás, con mayor visbilidad", evaluó Vanesa Oddi, del Partido Socialista, y ejemplificó: "Son excepciones las listas que son encabezadas por mujeres".

Marisa Poggi, de la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe , remarcó que el principal obstáculo que aún se enfrenta es que "nosotras somos las que tenemos que hacernos cargo de la tarea doméstica, que no está remunerada. Y eso es un límite, a veces, para participar de los momentos en que se hacen las reuniones y que se toman las decisiones".

Por eso, Adriana Molina (Unión Cívica Radical) remarcó que el primer cambio debe ser en la casa. Pero también reconoció que dentro de los espacios de participación "siempre tenemos que demostrar un poco más. Que somos más trabajadoras, más estudiosas, más militantes. Creo que esto también es una dificultad porque a las mujeres se nos mide con una vara más alta que a los varones".

Quedan muy pocos días para que el período de sesiones extraordinarias finalice y el proyecto, que es avalado por todos los partidos políticos, pierda estado parlamentario. Por eso, Mujeres por la Paridad sigue insistiendo en la urgencia de su tratamiento y dando visibilidad a que, si eso no ocurre, será por el miedo de un grupo de varones a la posibilidad de perder poder.