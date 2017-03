Fueron 16 o 17 años la espera para que una de las leyendas vivas del jazz llegue a la ciudad para presentarse en el Festival Internacional en la Cordial.

Una sala llena en el Centro Cultural Provincial esperaba ansiosa el momento en que el hombre que supo tocar con grandes como Dizzy Gillespi, entre otros, suba al escenario para regalarle a las 800 personas que poblaron el coliseo un poco de buen jazz y otras hierbas. Como si esto fuera poco, el emblema cubano hijo de Tito D'Rivera iba a estar acompañado por la Big Band Santafesina que no se achicó al reto y en todo momento estuvo a la altura de las circunstancias a pesar de que la vara estaba más alta que nunca.

Cerca de las 21.40 el piano de Julio César Barreto marcaba el comienzo de la fiesta y Havana Blues fue el prólogo de un repertorio muy pensado con arreglos de lujo y que iba a pasear por varios géneros, como el tango en algunas ocasiones y algo sinfónico en otros momentos.

De camisa con arabescos y mocasines blanco y negro, el cubano supo pasearse del saxo al clarinete con la comodidad que solo da la experiencia. Samba for Carmen fue el segundo tema que levantó al público en una ovación obvia ante tamaña calidad interpretativa.

El tango estuvo presente con Libertango de Astor Piazzolla, que en palabras del maestro fue un "vapuleado y no reconocido músico del jazz pero que sin dudas marcó a fuego al género contemporáneo". Luego presentó el tema como Libermambo.





En una noche que uno desearía que no termine nunca, tras unas palabras sobre Dizzy Gillespie recordó una anécdota del paso de este gran músico por Buenos Aires en invierno de 1956, donde se presentó con Osvaldo Fresedo. Lo hizo vestido de gaucho y llegó al teatro Casino de esa ciudad a caballo. De ese encuentro también participaron dos jóvenes promesas (ahora grandes artistas) como Quincy Jones y Lalo Schiffrin, uno por cada bando.

Con la calidad de los grandes sonó I Remember Diz, con arreglos para trombón. Una delicia musical que transformó al CCP en un Blue Note al cerrar los ojos.

Thelonious Monk no estuvo ausente de la partida y su música sonó con una rica versión muy arreglada de Round About Midnight. Who's Smoking trajo nuevamente be bop a la sala, tema que da nombre al trabajo que presentó alguna vez junto a James Moody.









Quizá el mejor momento de la noche se vivió con la llegada de El Escorial que luego supo fusionarse con la Suite Andalucía, de Ernesto Leucona, con un toque bien sinfónico. Un diálogo inolvidable entre saxo y piano, de colección.