El "Mercado en tu barrio" ya tiene fecha de inicio en Recreo

Recreo se sumará a la ciudad de Santa Fe y desde el próximo 5 de mayo tendrá su "Mercado en tu barrio". La iniciativa nacional, que dio sus primeros pasos en el interior del país en esta capital, ahora se expande en la región y llega a la vecina ciudad. Funcionará en la Plaza San Martín, Av. Bartolomé Mitre 1200.

Así lo confirmó a UNO Santa Fe Mariano Gaibisso, coordinador del programa que visitó la feria que se desarrolla todos los sábados en el norte de la ciudad, en Aristóbulo del Valle al 9100. El funcionario señaló que el programa no distingue partidos políticos. "Es un programa para la gente" afirmó a este medio, y agregó: "Trabajamos con todos los partidos políticos. Fijate que el gobierno provincial es socialista, el municipio de Santa Fe es radical y en Recreo está el Frente para la Victoria. En el conurbano bonaerense tenemos desde Florencia Varela con Pereyra -sector duro del Frente para la Victoria- hasta Vicente López, del primo del presidente. Tenemos de todos los partidos políticos. Esto es para la gente".





El programa tiene el objetivo facilitar y promover el acceso de la población a diversos productos agroalimentarios bajo el lema "del productor directo al consumidor". Se basa en la oferta de alimentos que tienen dos características: calidad y buen precio. Los productos son variados: carnes, lácteos, frutas y verduras, panificados y otros.





El funcionario nacional comentó que la feria que se desarrolla en Santa Fe "superó las expectativas" y aclaró: "No en volúmenes de ventas, que por cierto se vende muchísimo, sino en el cumplimiento de los objetivos"





Justamente, sobre los objetivos del programa, Gaibisso repasó: "Por un lado tener buena calidad de productos y buenos precios; con pequeñas y medianas empresas, con productores directos y cooperativas. El segundo objetivo que se cumple es la fijación de un nuevo valor de referencia, no se trata solo de mirar a los supermercados -no porque estén endemoniados, no estamos en contra de los supermercados-. Hay una franja de gente que no tiene acceso a los descuentos con tarjetas en los supermercados por ejemplo y hay que darles una opción. Lo que estamos viendo también es que en otros lugares y puntos de ventas se están empezando a hacer ofertas en relación a los valores del "Mercado en tu barrio".