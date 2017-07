El precandidato a concejal imputado en una causa por narcotráfico: ¿podrá participar de las elecciones?

Este miércoles el Tribunal Electoral de la provincia presentó el primer modelo de boleta única para las Paso del 13 de agosto y en la que corresponde a la elección de concejales de Santa Fe figura la lista encabezada por Luis Coco Bergallo. El precandidato de Compromiso Ciudadano, del Frente Justicialista, se encuentra detenido desde el viernes 7 de julio pasado, cuando en una serie de allanamientos de agentes de Inteligencia Criminal de la Prefectura Naval Argentina lo apresaron junto a otras nueve personas en una causa por su presunta participación en una red de narcotráfico





De hecho, el lunes pasado Bergallo fue indagado e imputado por el artículo 5 inciso C de la Ley 23.737 (que pena la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización) hecho que, además, en este caso está agravado por el artículo 11 inciso C de la misma norma (que prevé aumentar la pena si en los hechos intervienen tres o más personas organizadas para cometerlos).





Sin embargo, en lo que hace a su situación electoral, mientras Bergallo no reciba una condena puede ser candidato. Y eso es lo que sucederá el próximo 13 de agosto ya que es muy difícil que una persona sea condenada en menos de un mes. Según especialistas en derecho electoral consultados por UNO Santa Fe, el hecho de que un precandidato esté preso no modifica su situación electoral. Hay muchos candidatos que incluso fueron electos estando procesados, una situación legal más compleja de la que tiene hoy Bergallo que sólo está imputado de la presunta comisión del delito de tenencia de estupefacientes para su comercialización.

















Llegado el caso de que el precandidato obtenga un buen resultado en las primarias y quede en la lista definitiva de candidatos a concejales del Frente Justicialista para las elecciones generales, también podrá competir el 22 de octubre. Y si en esa ocasión la voluntad popular lo lleva a ocupar una banca en el Concejo , será materia de análisis de los ediles dirimir la situación. Un edil que prefirió mantenerse en reserva, reconoció a UNO Santa Fe que si no está condenado legalmente podría asumir su banca. Aunque también existe la posibilidad de recurrir políticamente a una figura de "inhabilidad moral" para impedir que un concejal electo asuma por estar sospechado de estar vinculado a una causa por narcotráfico.





En caso que se decida apelar a esa herramienta política el Concejo debe valerse de su reglamento interno. En el artículo 5º se establece que en épocas de renovación parcial del cuerpo en la sesión previa al juramento de los ediles electos, "el Concejo juzgará la elección de sus miembros y resolverá sobre la validez de los títulos de los electos".





Mientras que en el artículo 6º se aclara que las impugnaciones se resolverán "por la mitad más uno de los concejales y las concejalas presentes, sean electos o en ejercicio, se tomará juramento a los concejales y las concejalas cuyas credenciales resultaren aprobadas, poniéndolos en posesión de sus cargos". En este punto queda claro que no se necesitaría una mayoría especial para impedir la llegada al Concejo Municipal de una persona sospechada de comercializar estupefacientes, sólo habría que evaluar el costo político de la decisión.

De todas formas, todas las fuentes consultadas coincidieron en que, aunque legalmente no haya impedimento para la participación y –en caso de ganar– ser electo, sí hace ruido en este caso que el precandidato esté tras las rejas al momento en que la población va a las urnas. Pero coinciden en remarcar que al no estar condenado, Bergallo no tiene impedimento legal para participar de los comicios.