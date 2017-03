El refugio El Ángel y la Gloria espera su traslado definitivo

A dos años de la muerte de Gladis Pellatelli, quien fuera propietaria del refugio El Ángel y la Gloria, desde la organización Dignidad Animal reclaman por la pronta finalización de las instalaciones a las que se trasladarían los animales que hoy permanecen bajo el cuidado de los proteccionistas.

Hay que recordar que la construcción del predio quedó en manos de la Comuna de Sauce Viejo, sin embargo y a pesar de las constantes promesas, aún no termina de edificarse. Desde la entidad que se aboca al cuidado y manutención del predio ubicado en barrio Jorge Newbery, constataron que el nuevo espacio no cumple con las condiciones básicas, por lo que manifestaron su preocupación.

"Todavía estamos trabajando en el mismo lugar, si bien desde la Comuna están promocionando un video a través del cual plantean como inminente el traslado, nosotros nos apersonamos al lugar y constatamos que hay un montón de aspectos que no están contemplados, como el desagüe por ejemplo", explicó Gabriel Piedrabuena, titular de la ONG, quien valoró este elemento como fundamental para mantener la limpieza, la higiene del lugar y preservar la salud de todos los perros.

En relación a los caniles, pudieron constatar que si bien respetan las medidas que desde la organización solicitaron, para que los animales estén cómodos, y los materiales que se están utilizando son los adecuados, hay algunas características que se deben rever para que los animales no se mojen. "Hay que pensar en un alero para que el agua no llegue a los caniles –sostuvo Piedrabuena–; en una forestación del lugar, porque en verano los perros metidos en caniles con techo de chapa y sin sombra van a terminar afectados".

En relación a los detalles de las instalaciones, lo que más sorprendió a los integrantes de Dignidad Animal fue el hecho de que no se haya contemplado el desagüe. Así como la falta de un espacio para que un veterinario pueda asistir a los especímenes que presenten complicaciones o cuestiones básicas como un lugar para resguardar el alimento y elementos de limpieza. "No es algo que se pueda considerar como lujo o que escape a lo elemental de la estructura como refugio, es lo mínimo que se puede pedir", valoró el referente de la entidad.

En reiteradas ocasiones la organización pidió a los funcionarios comunales que los mantengan al tanto en los avances de la obra, dado el nivel de conocimiento que poseen sobre estas estructuras y advertir en relación a los aspectos que puedan o no servir. "Sin embargo, no lo hicieron y cuando acudimos por iniciativa propia nos encontramos con esta situación", reclamó Piedrabuena. Ante esto mantuvieron un encuentro con el secretario de Obras Públicas, quien manifestó la imposibilidad de interceder, por lo cual optaron por solicitar una audiencia con el presidente comunal Pedro Uliambre, de la cual no han tenido respuesta aún.

"Los más interesados en que salga el traslado somos nosotros, que estamos trabajando en un predio sumamente precario que nos juega en contra para tratar de introducir cualquier mejora en la vida de los animales", reiteró el consultado, al mismo tiempo que hizo hincapié en la posibilidad de interactuar y trabajar en forma conjunta para lograr el objetivo.





Labor diaria

En estos momentos, un total de 61 animales está bajo el cuidado de los voluntarios de Dignidad Animal. Al momento de desembarcar en la que fuera propiedad de Palletelli el número ascendía a 109. Algunos de los perros fueron adoptados, otros fallecieron a raíz de enfermedades preexistentes.

A dos años de haberse hecho cargo del predio, el balance está muy lejos de ser positivo ya que consideran que, más allá del esfuerzo que se pone a diario, las construcciones no están en su mejor estado y aquellas que en el inicio se construyeron para mejorar las condiciones de los perros, hoy se están pudriendo.

Actualmente están trabajando en la renovación de las cuchas y asegurando los caniles. Sin importar las tareas, desde Dignidad Animal aseguraron que los perros alojados allí se muestran estresados ante la falta de espacio para poder ejercitarse.

"Hemos tenido que retirar animales e internarlos porque hay afecciones que arrastraban de otra época y ahora se han acentuado y tenemos animales que están en condiciones de discapacidad", describió Piedrabuena.

"El aprendizaje que nos deja tiene que ver más que nada con reafirmar lo que nosotros siempre sostuvimos en Dignidad Animal, los refugios no son el lugar apropiado para tener animales", agregó el consultado. Al respecto sostuvo que estos espacios son emprendimientos que si bien surgieron con la mejor intención, terminan generando un grave prejuicio a los animales. Dado que en estos pierden el contacto tan necesario para ellos con el ser humano, y la calidad de vida empieza a decaer como consecuencia de la cantidad.

"Y son tantos los contratiempos que surgen que los recursos nunca dan abasto como para cubrir todas las necesidades", manifestó.

En relación a la urgencia que tienen para trasladarse, Piedrabuena fue contundente. "Hay algo que la comuna parece no terminar de entender y es que el refugio no es de Dignidad Animal, era de una particular que falleció y el problema le quedaba a la comuna", recalcó.

Desde ese instante, la ONG se contactó con la comuna para que esta pudiera llevar adelante la tarea a la cual se había comprometido y construyera el nuevo predio. Esta es la segunda gestión que encara una misión que aún parece no tener final, a pesar de que rige una instancia judicial.

"Ellos no nos están haciendo un favor a nosotros, que en realidad estamos colaborando con la comuna y esto parece no hacer carne en la piel de los funcionarios actuales", analizó el titular de Dignidad Animal.

La entidad sostiene los gastos que debe afrontar para el mantenimiento del refugio a través de eventos, venta de productos y donaciones que recibe.

Es por esto que el sábado se llevó a cargo un encuentro de yoga a cargo del profesor Jorge Bode. Además, en las próximas semanas comenzarán a comercializar bolsas ecológicas.

Al ser consultado sobre la realización de campañas de adopción, Piedrabuena explicó que estas son constantes; sin embargo la edad de los animales que aún resta ubicar no los favorece.