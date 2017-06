El río Paraná sigue creciendo y complica a los vecinos de la Vuelta del Paraguayo

Este lunes, según registros de la Prefectura Naval Argentina , el Paraná en Santa Fe subió tres centímetros más y llegó a los 5,38 metros. Según pronostican desde el Instituto Nacional del Agua, esta semana comenzaría a bajar el nivel, pero estiman que así como fue lenta la suba, será pausado el descenso y se mantendrá en los 5,30 metros algunos días, por lo cual el panorama es complejo, sobre todo para las poblaciones que están cerca del río como Colastiné Sur, la Vuelta del Paraguayo o La Boca , en Alto Verde.





La vuelta del paraguayo radio eme 3.jpg El nivel del río sube y se trabaja a contrarreloj en La Vuelta del Paraguayo. Gentileza Radio EME 96.3



Desde el área de Gestión de Riesgos del municipio se continúa realizando un monitoreo diario del sistema de defensas de la Costa. Además, se sigue con las tareas de refuerzo del camino de la Vuelta del Paraguayo así como del ingreso al Club Caza y Pesca en Colastiné Sur. También se mantienen las tareas de preparación, cierre de compuertas e instalación de bombas móviles para evacuar filtraciones. El camino de ingreso a La Boca está cortado por lo que la única vía de comunicación es el puente que es de una sola mano por lo tanto allí hay un operativo para controlar la circulación.





La Municipalidad también efectúa un seguimiento de la altura del río y de los sectores más expuestos para evaluar e informar a la población sobre las medidas de preparación requeridas. En los sectores más comprometidos de la Vuelta del Paraguayo, personal de Cobem continúa acompañando y asistiendo a las familias, a fin de verificar las necesidades o disponer el traslado a los refugios en caso de requerirse una evacuación. Unas seis familias de este barrio recibió asistencia para trasladarse a casas de familiares. Se habilitó un refugio en El Pozo, pero aún no hay evacuados.





Trabajo constante

En lo que respecta a la Vuelta del Paraguayo hace varias semanas que el municipio trabaja sobre todo en lo que tiene que ver con el alteo del camino de ingreso donde se colocan bolsas de arena y ahora están funcionando cuatro bombas para sacar el agua de napa que busca la altura natural del río. "La idea es que no se corte este acceso y quede solo como vía de comunicación el río y así la gente pueda salir y los chicos ir a la escuela", contó a UNO Santa Fe, Mauro Cosachov, de Gestión de Riesgos.





La vuelta del paraguayo radio eme.jpg El nivel del río sube y se trabaja a contrarreloj en La Vuelta del Paraguayo. Gentileza Radio EME 96.3



En cuanto a los evacuados, el funcionario aclaró que si bien se habilitó el refugio del MTL en barrio El Pozo aún no hay personas alojadas, solo estas seis familias que se trasladaron momentáneamante a la casa de un pariente. "Según los informes del INA y los datos que brinda Prefectura Naval Argentina, aguas arriba estaríamos llegando al pico de la crecida y en los próximos días comenzaría un lento descenso", describió Cosachov.





El funcionario contó que el mismo trabajo lo están desarrollando en el camino de ingreso al club Caza y Pesca en el norte de Colastiné Sur donde hay varias familias viviendo y la intención es defender esa comunicación. "Allí además de trabajar con tierra y arena en el camino también estamos apoyando con agua potable. Lo mismo hacemos en la Vuelta del Paraguayo donde se instaló una cubeta de agua apropiada para el consumo y se instalaron baños químicos en el corredor, y en los caminos que son de vinculación entre las viviendas se colocaron bolsas con arena para que puedan entrar y salir", detalló.

















Embed Desde lo más alto: así luce el río Paraná tras superar el nivel de alerta ► https://t.co/kSzxhmN769 pic.twitter.com/dBdoIsvVg0 — Uno Santa Fe (@unosantafe) 25 de junio de 2017















Única vía

En cuanto a La Boca en Alto Verde el camino paralelo al puente está cortado, "ese no lo pudimos defender", dijo Cosachov, entonces la única vía es ese puente que tiene una sola mano por lo tanto se colocaron inspectores para controlar el tránsito y la tarea se hace con personal de Prefectura. "Allí no hay complicaciones con familias, pero el agua amenaza como en los otros lugares. En ese puente hay una colectivo de la línea 13 del otro lado para trasladar los vecinos hasta allí y luego cruzar caminando y tomarse el otro, porque no puede pasar", detalló.









La vuelta del paraguayo radio eme 4.jpg El nivel del río sube y se trabaja a contrarreloj en La Vuelta del Paraguayo. Gentileza Radio EME 96.3







En definitiva la situación es complicada pero está controlada. "La gestión de riesgo para el intendente José Corral es fundamental y una política de estado por eso en ese sentido estamos trabajando y tenemos un control y monitoreo del río, no nos toma por sorpresa sino que la ciudad está preparada para este tipo de eventualidades", agregó más adelante.





Los pronósticos

Según explicó el funcionario sobre el monitoreo y la información que manejan se estima que comenzará a descender sobre todo porque así lo demuestra la cuenca arriba y además no se registran lluvias. "Se ve que arriba se mantiene estacionario o en baja y además no hay lluvias importantes en la cuenca media, en el tramo argentino y en esta zona tampoco hay pronósticos de lluvias, recién para el miércoles o jueves, pero no intensas y puede hacer crecer un poco más, pero muy poco", dijo.





Mencionó como ejemplo que en el puerto de Ituzaingó el nivel se mantiene estacionario en 1,80 metros y el nivel de alerta es recién de 3,50 metros, es decir que es una marca baja y está dentro de lo normal. "Según el INA recién para el 4 de julio se espera que en Santa Fe se llegue a una marca por debajo del nivel de alerta que es de 5,30 metros, por eso la bajante va a ser muy lenta como también lo fue la crecida que fue aumenta de uno a dos centímetros por día", explicó Mauro Cosachov a UNO Santa Fe.













Embed #SantaFe Los vecinos de Colastiné Sur se ayudan unos con otros para enfrentar el río ► https://t.co/eQKuQhjKq3 pic.twitter.com/d7HxzpJckg — Uno Santa Fe (@unosantafe) 23 de junio de 2017











En cuanto a recomendaciones, se solicita a los vecinos la colaboración a través de las siguientes acciones: denunciar situaciones irregulares o infracciones observadas en la zona de defensas. Se recuerda que está prohibido circular vehículos por sobre los terraplenes de defensa, así como extraer arena, piedra o tierra de los terraplenes. Tampoco está permitido arrojar basura en los canales o en las defensas, ni la quema de pasturas o ramas.





Además, se recuerda que ante la crecida del río deben extremarse las precauciones en la zona de la costa, ante el desplazamiento de ofidios o roedores de sus lugares naturales. En caso de accidentes, mordeduras o síntomas sospechosos de enfermedades, se debe consultar al médico. Las denuncias y consultas se pueden realizar al Sistema de Atención Ciudadana, al 0800-777-5000, que funciona las 24 horas todos los días del año.