El SMN renovó el alerta por lluvias intensas y probable caída de granizo

El Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta para el centro de la provincia de Santa Fe. Según se establece hay un fenómeno con lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad en la zona de Entre Ríos, centro y norte de la provincia de Buenos Aires , el sur de Santa Fe y el Río de la Plata.

Ante este panorama, se anticipa que en lo que resta de la tarde y la noche los fenómenos puedan intensificarse y extenderse al resto del área de cobertura, pudiendo ser algunas tormentas localmente fuertes o severas, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuertes ráfagas y actividad eléctrica, con posible caída de granizo.





De todas manera, esto es lo que se espera para hoy porque las condiciones tenderán a mejorar definitivamente hacia la mañana del sábado. Se prevén valores de precipitaciones acumulada entre 30 y 60 milímetros.





Fin de semana

Según se anticipa, para mañana sábado, el cielo estará parcialmente cubierto y las condiciones estarán inestables, pero con mejoramientos temporales. Se esperan algunas lluvias débiles a moderadas durante las primeras horas del día, no descartándose eventos más intensos, pero luego irá mejorando. Las temperaturas irán en descenso, sobre todo las máximas y los vientos serán moderados del sector sur cambiando al sureste. La mínima será de 17°C y la máxima rondará los 21°C.





Para el domingo se anticipa un cielo mayormente cubierto con nubosidad variable y condiciones algo inestables, pero con mejoramientos temporales. Las temperaturas tendrán poco cambio; y los vientos serán leves a moderados del sector sureste, rotando al este. La mínima se mantendrá en los 17°C y la máxima subirá a los 23°C.





Y el comienzo de semana será con un cielo con nubosidad variable y mejoramientos temporales y condiciones algo inestables. Se pronostican posibles lluvias débiles y dispersas durante la jornada; y las temperaturas con poco cambio de las mínimas y un notable ascenso de las máximas que podrían ascender a los 28°C.





Consejos y precaución

A raíz de la vigencia de un alerta meteorológico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Municipalidad recuerda a la población la recomendación de retirar de la calle todo aquel elemento que pueda obstruir las bocas de tormenta, y especialmente solicita que no se coloquen las bolsas de residuos sobre la acera para facilitar un mejor escurrimiento de las aguas.





Por otra parte, se solicita a los conductores circular únicamente en caso de necesidad y, en caso de lluvia, transitar con precaución debido a lo resbaladizo de la calzada, evitando aquellas calles que tradicionalmente suelen presentar problemas de anegamiento temporal.





Además, se aconseja que, en caso de registrarse fuertes vientos, los ciudadanos eviten circular por la calle, poniéndose a resguardo en lugares cerrados y seguros; evitar el desplazamiento mientras dure la tormenta; evitar tomar contacto con postes de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgo.