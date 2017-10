Elecciones: aún hay tiempo para justificar el no voto en las Paso

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe informó que los ciudadanos que no hayan asistido a votar en las últimas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) nacionales por alguna de las razones contempladas en la legislación vigente podrán justificar la no emisión del voto. Para realizar dicho trámite deberán ingresar en la página web https://infractores. padron.gov.ar/ y, en caso de no tener posibilidad de realizar la gestión vía internet, también podrán concretarlo en cualquier sede de toda la provincia (en Santa Fe está en Eva Perón 2726 y el resto puede consultarse en el portal www.defensoriasantafe.gob.ar/oficinas ).