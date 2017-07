Empleo en peligro: una industria del calzado en crisis espera respuestas oficiales

Durante el año pasado, el ingreso de productos del exterior generó problemas en diferentes áreas productivas del país, y la apertura de importaciones se dio en un contexto recesivo que generó dificultades en torno a la competitividad de diversos sectores, uno de ellos es la industria del calzado.





En ese contexto, la plaza central de la Comuna de Acebal, un pueblo de 6000 habitantes, donde más de la mitad de su población activa trabaja en alguna de las 35 fábricas de zapatos que existen en el lugar, se vio colmada el jueves pasado por una manifestación para pedir soluciones a la crisis en la que participaron empresarios, trabajadores, y dirigentes comunales.





protesta acebal calzado.jpg





Según reflejó el viernes La Capital, "los manifestantes detallaron la aguda crisis del sector, que ya provocó el cierre de dos empresas, y reclamaron a los gobiernos nacional y provincial la asistencia para conservar las fuentes de trabajo y paliar la preocupante situación social que acarrea la crisis del sector".





En tanto, a raíz de la movilización antes citada, hoy por la mañana se produjo una reunión de la que participaron integrantes de la Cámara de la Industria del Calzado y Afines de Santa Fe, el ministro de la Producción, Luis Contigiani, y el diputado nacional José Nuñez (Cambiemos), y un funcionario del área Pymes del ministerio de Producción de Nación.





Hugo Saldari, empresario del calzado, elegido por sus pares para comunicar las novedades surgidas de la reunión, contó a UNO Santa Fe que en el encuentro se habló de "como se puede ir paliando la situación", y que si bien no se llegó a resolver "algo claro", se acordó continuar dialogando sobre la problemática, tanto con el gobierno nacional, como con el provincial.





En ese sentido, Saldari informó que mañana por la mañana, representantes del sector, junto con el presidente comunal de Acebal, serán recibidos por Contigiani en la sede de la cartera productiva en la ciudad de Santa Fe, donde se intentará avanzar en la posibilidad de un fondo rotatorio que permita financiar y otorgar créditos a la industria del calzado.









Embed









"Se está gestionando un fondo, del cuál está por verse la cifra. Eso se tiene que definir mañana", comentó y añadió que a su vez hubo un compromiso de Nuñez, quién pidió un plazo de 72 horas para dar más definiciones respecto de un subsidio nacional que se otorgaría a los empresarios para que puedan hacer frente al pago de salarios.





"En otro orden de cosas, lo que nosotros planteamos es si realmente va haber un cambio en el rumbo económico nacional", expresó Saldari quien dijo que sobre el particular se escucharon "respuestas muy diluidas que no alientan esperanzas a que se produzca un giro" en la crisis que atraviesan los zapateros.





"Los subsidios bienvenidos sean, y algún otro resorte que tengan los ministerios para poder acogerse a algún beneficio, todo suma. Pero lo que nosotros necesitamos es tener producción, y para eso hay que tener ventas. Y si las ventas han caído estamos realmente muy complicados", manifestó.





El empresario advirtió que el panorama es complejo, ya que en la crisis convergen varios factores, entre ellos la caída de las ventas y la importación de zapatos.





"Las importaciones han crecido con respecto a otros años, y ese crecimiento se multiplica porque han caído las ventas. Es realmente compleja la situación y por ahí nos baja un poco el ánimo, pero no las esperanzas de seguir trabajando y luchando todos juntos para salir de esta compleja situación", resaltó.





Freno a las importaciones

En las últimas horas, el Gobierno Nacional presentó la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), una iniciativa, que según piensan en el Ejecutivo permitirá agilizar trámites de exportación e importación. Paralelamente, a través de convocatorias informales, se informó a referentes de los sectores productivos la intención de bajar el volumen de importaciones en los próximos meses.





Consultado sobre si este tema fue mencionado en la reunión de esta mañana, Saldari dijo que se comentó que el ministerio de la Producción nacional buscaba poner un freno a las importaciones indiscriminadas, sin embargo se mostró escéptico al respecto.





"No me voy tan optimista con ese tipo de respuesta, porque se que eso no va a pasar de un día para el otro. En esto hay que moverse mucho, y se que no solamente lo tiene que hacer un diputado. Me parece que son decisiones que tiene que tomar de fondo el Ejecutivo Nacional", aseveró.





Sobre la pérdida de empleo

Según manifestó en un comunicado el senador nacional por Santa Fe, Omar Perotti en Santa Fe hay "140 fábricas y alrededor de 3.000 empleados" y "en el transcurso del 2017 ya han cerrado cuatro plantas, una ubicada en Rosario (Jandy), una en la localidad de Zavalla (Primeros Pasos) y dos en Acebal (Pirri y La Huella)".





Sobre el particular, el empresario del calzado sostuvo que "la pérdida de puestos trabajo se viene dando de a poco, y de uno o dos trabajadores por fábrica.





"Hay fábricas en las que tenemos un mes, o con suerte dos meses de trabajo proyectado. Pero algunas dentro de un mes, y otras de dos, van a tener que bajar las persianas porque no tenemos pedidos para seguir trabajando. Esa es la cruda realidad que nos está afectando", finalizó Saldari.