Emprendedores de la ciudad exhibirán sus creaciones en la Estación Belgrano

Los andenes de la Estación Belgrano serán el escenario para una nueva Feria de Emprendedores de la Economía Social. Se desarrollará este viernes y sábado, y contará con la participación de unos 220 emprendedores y artesanos y además contará con la participación de instituciones locales que expondrán y venderán sus productos. También, habrá un patio de comidas y espectáculos para disfrutar en familia. La entrada será libre y gratuita y se podrá disfrutar de 17 a 23.





Las instituciones que participarán de la propuesta son las asociaciones Amigos de la Plaza 9 de Julio; Civil de Artesanos de la Costanera, y Civil de emprendedores artesanos; además las cámaras Independiente de Emprendedores y MicroEmpresas, y de Mujeres Emprendedoras Santafesinas. También, en esta oportunidad se convocó a participar a la Fundación Conin para visibilizar el trabajo diario que llevan a cabo y colaborar con la institución.





emprendedores1.jpg Oportunidad. En el CEES y en las Escuelas de Trabajo se brindan todas las herramientas.







Vale recordar que está feria se realizó durante algunos años y era provincial. Ahora el municipio decidió retomar este encuentro y reunir a los emprendedores de la ciudad de Santa Fe. "En este caso serán unos 220 emprendedores de distintos rubros: gastronomía, textil, cuero, madera, herrería, entre otros; y además, de los que están en el Centro de Emprendedores de la Economía Social, estarán otros emprendedores como los que están todos los domingos en la Costanera y los que se agrupan en el Centro Comercial; e invitamos a los jóvenes que están en las Escuelas de Trabajo", detalló a UNO Santa Fe, Cecilia Battistutti, directora del programa Escuelas de Trabajo del municipio santafesino.





En esta línea, la funcionaria invitó a todos los santafesinos a visitar este lugar porque además de conocer y adquirir los productos que fabrican emprendedores locales, forman parte de un paseo donde podrán comer u escuchar buena música. "Invitamos a la gente que disfrute de un paseo porque a partir de las 19, ambos días va a haber espectáculos musicales, en el escenario central, además un patio gastronómico con el cluster de cerveza con fabricadores artesanales y buena gastronomía para compartir en familia", agregó Battistutti.





Oportunidades

Los emprendedores que participan son los que se inscriben en el Registro de Emprendedores y Productores Locales por Rubro (Replo) y que participan de las distintas actividades que propone el Centro de Emprendedores de la Economía Social del municipio que funciona en el Galpón de Pedro Víttori al 4200. "Además de la inscripción en el registro, existe la posibilidad de acceder a microcréditos del Banco Solidario, de tener formaciones ya sea inicial del emprendedor donde se le da un abordaje más contable, jurídico y lo qué significa ser emprendedor; y después hay más específicas para mejorar los emprendimientos", detalló la funcionaria municipal.





Pero además se suman los jóvenes de las Escuelas de Trabajo. "Uno de los ejes es emprendedorismo donde no solo acompañamos a los jóvenes a que ellos entiendan que no solo hay una manera de trabajar y es en relación de dependencia sino incentivando el autoempleo y para eso contamos con las herramientas del Ministerio de Trabajo de la Nación que es el programa Empleo Independiente que permite financiar y refinanciar emprendimientos productivos ya sea en servicios o en oficios; y ya son más de 50 los jóvenes que ya aprobaron o están en marcha su ideas, pero antes eran muy pocos los que accedían a emprender porque no es fácil y mucho menos si no tienen el acompañamiento y las herramientas", agregó Battistutti.





emprendedores2.jpg Alternativas. Además de esta feria, durante el año exponen en distintos lugares.







Es necesario aclarar que los interesados en sumar, pueden obtener información en http://santafeciudad.gov.ar/blogs/trabajo del Programa Escuelas de Trabajo, allí están todos los ejes y los datos para formar parte de Empleo Independiente; y sino acercase al Centro de Emprendedores de la Economía Social ubicado en Pedro Víttori 4214 o llamando al 4571880 o al mail emprendedores@santafeciudad.gov.ar. Funciona de lunes a viernes desde las 8 y hasta las 8. "Aquí no solo van a poder encontrar herramientas de financiamiento sino todo el asesoramiento y las herramientas; y además los informamos sobre donde hay ferias y encuentros para que puedan participar", detalló la directora de Escuelas de Trabajo.





Para agendar

La programación arranca el viernes desde las 17 y a las 18.30 se presentará María Paula Guitart y Edgardo Gómez; luego habrá una muestra de baile del instituto La Dance; a las 20 esta prevista la Banda "Ara Sauce" (soft rock); le sigue Sanjo (rock) y el cierre estará a cargo de Gonzalo Villarino (rock nacional).





El sábado 30 abrirá sus puertas a la misma hora y actuará a las 18 el coro voces del Alma; más tarde se realizará una clase de cocina abierta con Asunción Serralunga; y luego subirán al escenario el Grupo Yapeyú; Rejunte Chango y el gran cierre y para bailar, estará Sonora Bonita.