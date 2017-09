En algunos jardines de infantes privados ya hay cupos completos para el ciclo 2018

Si bien por disposición ministerial las inscripciones para los próximos ciclos lectivos de nivel inicial se disponen en general para diciembre, el peregrinar de los padres en busca de la escuela para sus niños suele comenzar unos meses antes. En este marco, son muchos los que ya se encontraron con respuestas negativas ante la posibilidad de inscripción en ciertas instituciones privadas de la ciudad que a esta fecha tienen sus cupos completos para el ciclo 2018.





Carlos Battaino, director provincial de Educación Privada, explicó a UNO Santa Fe que algunas instituciones no abrirán la inscripción a las salas de nivel inicial para el año próximo porque han cubierto los cupos disponibles con hermanitos de alumnos, una de las cuestiones que contempla la cartera educativa.





"La escuelas que pertenecen al Servicio Provincial de Educación Privada (Spep) son, en general, establecimientos con pocas divisiones. Por lo tanto, logran completar bastante rápido su matrícula con hermanos de chicos que están cursando en el nivel primario o secundario de la misma institución", sostuvo y agregó: "Estas entidades, en general, lo primero que hacen es garantizar el cupo para los integrantes de la misma familia. Y, después, en diciembre, generalmente, abren y ofrecen las vacantes".





Battaino llamó a la comunidad a tomar conciencia sobre la relación existente entre la falta de vacantes y la demanda real, y sobre ese eje destacó: "Ante la preocupación entendible sobre la posibilidad de no conseguir lugar, muchos inscriben a los chicos en más de una institución y eso genera que en algunas escuelas se piense en primera instancia que hay cupo completo, pero más cerca del inicio del ciclo ese lugar queda libre".





Por otro lado, el director provincial de Educación Privada remarcó: "Desde el Ministerio de Educación garantizamos los lugares necesarios para la obligatoriedad de la sala de cuatro y cinco años". Y recordó que la sala de tres años aún "no es obligatoria, con lo cual no podemos garantizar lugar para esas salas porque no las tenemos en todas las escuelas".





En ese sentido y para finalizar, el funcionario destacó que las inscripciones por calendario oficial deben abrirse en todas las escuelas –y en todos los niveles– en el mes de diciembre e indicó que al momento no se recibieron denuncias respecto de irregularidades en torno a los tiempos y pautas previstas para las mismas.