En bici, a pie o en colectivo: un día sin autos ni motos en Santa Fe

En 2014 Santa Fe se adhirió a la iniciativa a nivel mundial de Un día sin autos y desde entonces, el colectivo Santa Fe en Bici impulsa distintas acciones para incentivar a los santafesinos a movilizarse en bicicleta, a pie o en el transporte público durante una jornada para crear conciencia sobre los efectos negativos que genera el automóvil particular.





La fecha es el 22 de septiembre. Este es el cuarto año consecutivo que Santa Fe conmemora esta fecha, pero a nivel mundial son inmensas las repercusiones, por ejemplo en Bogotá, Colombia, como forma de adhesión a la iniciativa se prohíbe el uso del auto por un período de tres días.





En esta ocasión y como ya lo viene haciendo el colectivo Santa Fe en Bici desde hace cuatro años, harán una intervención en el espacio público. Se trata de una propuesta que se va a replicar en simultáneo a nivel mundial y se denomina Parking Day. En este caso se hará en Bulevar y Avellaneda y consiste en tomar una porción y hacerla representativa de lo que podría ser la ciudad con menos automóviles particulares.





Luego a las 20 y desde la Estación Belgrano va a partir una "masa crítica" que la impulsan todas las iniciativas ciudadanas de Santa Fe, tiene nombre propio porque se llama Masa Crítica Santa Fe y se va a transitar con el lema También somos tránsito y la intención de reivindicar el derecho humano a la movilidad que en la ciudad fue como atropellado literalmente por el automóvil particular.





"No estamos en contra del uso del auto particular pero sí del uso indiscriminado por todas las consecuencias negativas que se van generando en las ciudades y para nosotros es muy importante el compromiso ciudadano, si bien entendemos que los gobiernos tienen mucha responsabilidad en la aplicación de políticas que incentiven un modo de movilidad más sustentable y saludable, pero cada ciudadano tiene que aportar también su granito de arena que es la consecuencia de la acción individual", explicó Mariana Salvador del colectivo Santa Fe en Bici.





Masa Crítica se hace en bicicleta por las calles de la ciudad, pero "durante toda la jornada apelamos que se salga caminando o se tome el transporte público, pero que por lo menos un día no use al auto particular o la moto", agregó.





Un reto

Pero además, el colectivo nacional Argentina en Bici impulsó una movida por las redes sociales a la que denominaron Reto al Día mundial sin autos. "Es un desafío que le proponemos hacer a las personas, que se saquen una foto y la suban e inviten a su amigo o amiga a hacer lo mismo y así hacer una cadena que puede generar un cambio grande. La idea es compartir la imagen y etiquetar a uno de los amigos para que ese día se mueva de una manera más sana y saludable", detalló Salvador.





Antes de finalizar, la representante del colectivo dijo: "Pretendemos con todo esto que cada ciudadano entienda que el cambio viene desde abajo, desde la conciencia individual y que dejemos de creer que la acción de uno no vale, sino que medidas macro son superimportantes desde el conjunto de las acciones individuales, que cada uno crea que puede generar el cambio y que si nos unimos todos efectivamente se van a dar los resultados".