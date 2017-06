En Colastiné y Rincón continúa la asistencia a familias afectadas por la crecida

Desde hace algunos días, cuadrillas municipales y los propios vecinos trabajan en la zona de Colastiné Sur, en el sector del Club Caza y Pesca donde por la crecida del río Paraná y al encontrarse fuera del anillo de defensa comenzó a ingresar el agua, y las filtraciones es la principal preocupación. Son unas siete las familias autoevacuadas y desde la institución decidieron sacar algunas evacuaciones para evitar complicaciones aún mayores. El resto de los pobladores resiste en sus domicilios esperando que la marca comience a bajar.





Según registros de la Prefectura Naval en el Puerto local, el río tiene una marca de 5,21 metros, está a 9 centímetros del nivel de alerta (5,30); y se estima que llegará a los 5,25 y luego comenzará a descender, pero eso no significa que los problemas también pasarán, sino que aún se esperan unos 30 a 45 días con esta situación.









En San José del Rincón sigue siendo la misma la situación que hace dos semanas. Las familias afectadas son más o menos unas 250, de las cuales unas 50 dejaron sus hogares y el resto resiste en sus viviendas. Los barrios más afectados son Los Espinillos y Acería. El Municipio los asiste no solo en la parte sanitaria y social sino además con bolsas de arena y palets para que puedan entrar y salir de sus casas. Esta situación se mantendrá unos días más, a pesar de que el río comience a bajar.









Situación controlada

Marcela Fernández es la presidenta de la vecinal Colastiné Sur y contó a UNO Santa Fe que hoy el mayor problema en el barrio está en inmediaciones al Club Caza y Pesca donde la defensa no está consolidada. "Vecinos junto con la Municipalidad estuvieron trabajando para que no se corte el camino colocando bolsas con arena. También un grupo de vecinos juntó fondos para comprar más tierra y arena para tapar lo más posible porque hay muchas filtraciones", contó la vecinalista.









De todas maneras se mostró optimista porque la marca del río no subió, sino que se mantiene estacionaria. "En ese lugar del barrio había unas siete familias autoevacuadas. Pero del lado de la defensa, si bien hay algunas filtraciones, la situación no es tan alarmante porque está dentro de lo establecido. También hay otras cinco familias que están al límite con la defensa y tienen filtraciones pero se quedaron en sus viviendas", agregó más adelante.





Contó que la Provincia a través del área de Defensa Civil recorre la zona día por medio para evaluar la situación. "Es normal lo que estamos atravesando, pero nos están informando sobre cómo va evolucionando todo, nos traen tranquilidad, porque según nos dicen tienen la situación controlada. Lo que es el barrio, lo que está dentro del anillo, está bien, no hay mayores sobresaltos. Somos optimistas porque el río está dentro de los parámetros que nos vienen diciendo. En pocos días más esto comenzará a mejorar", agregó la presidenta de las asociación vecinal Colastiné Sur.





En la costa

Por su parte, el intendente de San José del Rincón, Carlos Sánchez se refirió a la crecida del río Paraná en su ciudad. "La situación se agravó un poco más en los últimos días. Son más las viviendas que tienen humedad y hasta agua por las filtraciones. Los vecinos la están paliando y nosotros los estamos asistiendo con bolsas de arena y palets para que puedan pisar en lugares secos, para que puedan salir de sus casas y mandar los chicos a la escuela", enumeró el mandatario.





Más adelante se refirió a la situación social y sanitaria. "Lo que nos preocupa es la salud, más en esta época del año, con tan bajas temperaturas, por eso están trabajando desde la subsecretaría de Salud hay un equipo interdisciplinario asistiendo a todos los vecinos. También la UNL nos colabora con la prevención; y ahora tenemos el programa El Estado en tu Barrio y entre todos los servicios hay una carpa de vacunación, en definitiva se están poniendo todos los esfuerzos para paliar el momento y mitigar el impacto que tiene el fenómeno", agregó Sánchez.





Anticipó que el río está empezando a bajar en todo su curso, pero aún aquí todavía no y eso sucederá la semana próxima. "Va a empezar a bajar pero esto no quiere decir que no tengamos entre 30 y 45 días más de filtraciones", dijo y contó que "son entre 50 y 80 las personas que se están acomodando en lugares más altos o en casas de familiares; pero la mayoría no quiere salir de sus hogares por cuidar sus bienes", agregó.