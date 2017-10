En diciembre se sentirá la baja de Ingresos Brutos en los créditos hipotecarios

El jueves 28 de septiembre la Legislatura santafesina daba sanción definitiva a la ley que reducía la alícuota de Ingresos Brutos que la provincia cobraba a los bancos –y que las entidades bancarias trasladaban automáticamente a sus clientes– por las cuotas de créditos hipotecarios.





El lunes 23 de octubre entró en vigencia la norma y ya comenzó a aplicarse en el pago de noviembre, aunque prácticamente en esa cuota no tendrá incidencia porque solo será un proporcional de los ocho días en vigencia, del 23 al 31 de octubre. Mientras que en diciembre sí ya será plena la aplicación y se espera que signifique una reducción de entre el 5 y el 10% del pago mensual.





Por ese motivo, los santafesinos que estén pagando un préstamo para la compra de una vivienda comenzarán a ver los beneficios en el último mes del año. El impacto que tendrá este beneficio –el impuesto se redujo del 7,5% al 1,5%– dependerá del monto mensual que esté pagando cada uno y de la forma en que cada banco tribute el impuesto a la provincia.





El subsecretario de Ingresos Públicos de la provincia, Sergio Beccari, le dijo a UNO Santa Fe que la Administración Provincial de Impuestos (API) emitirá una resolución en las próximas semanas para los bancos con sede en la provincia y estará destinada a las entidades bancarias. "De todas formas, no es requisito que los bancos reciban esta resolución para aplicar la ley, porque la norma ya está vigente y es muy clara: dice que la proporción de la baja de Ingresos Brutos se tiene que trasladar a la cuota", aseguró el funcionario.





"La ley se publicó en el Boletín Oficial, ya la tienen todos los estudios grandes que liquidan impuestos, el Consejo Social y Económico de Santa Fe y Rosario también. No hay margen para que los bancos no apliquen la ley. Nosotros estamos trabajando para recibir las quejas de los beneficiarios de los créditos para verificar que hay una reducción en la cuota. Si en diciembre el cliente del banco no nota una reducción en la cuota tiene que ir a la API donde le vamos a hacer llenar un formulario donde nos indique el monto del préstamo y de la tasa de interés y nosotros hacemos el reclamo al banco.





El trabajo que tiene por delante la Administración Provincial de Impuestos no será sencilla. En las cuotas la entidad no está obligada a detallar cuánto paga el cliente por Ingresos Brutos. Pero esa sí será una información que deberán entregar a la provincia para que se verifique la aplicación de la ley. El control que deberá hacer la API será tan complejo como necesario para que el descuento impositivo vaya al vecino que se quiere comprar su vivienda única y no se pierda en las arcas del banco.





Al ser consultado sobre la tolerancia que la provincia tendrá con los bancos si en los primeros meses no se aplica la ley, Beccari dijo: "La tolerancia es cero. Si detectamos que no redujo la cuota, la penalidad que tiene el banco es que tendrá que pagar toda la alícuota de Ingresos Brutos que regía antes de la ley, que era del 7,5%. Eso hay que controlarlo todos los meses".





Beccari dijo que no se puede decir que la reducción será de un determinado porcentaje porque eso depende de muchas variables. "Hay bancos privados que tienen una política comercial que otorga ciertos beneficios si está la reducción de Ingresos Brutos que hasta baja la tasa de interés del préstamo. Otros no lo hacen. Pero en promedio la reducción será entre el 5 y el 10 por ciento de la cuota. Por eso será fundamental que los clientes se asesoren muy bien sobre cuánto deberán pagar de cuota.





Entre otras variables habrá que tener en cuenta que los bancos que otorgan créditos en más de una jurisdicción del país, por ejemplo, el Banco Nación y la mayoría de los privados, tributan el impuesto bajo el Régimen de Convenio Multilateral. eso significa que la reducción de ingresos brutos será sobre el porcentaje que significan los préstamos en Santa Fe del total de créditos que esa entidad otorga en el país.





Los puntos más importantes de la ley

El primer punto es la reducción del 7,5% al 1,5% de la alícuota que se cobra por cuota. Ese beneficio solo correrá para los créditos que tengan como finalidad la adquisición de la vivienda única y también alcanza a los préstamos que fueron otorgados con anterioridad a la sanción de la norma.





Los objetivos de esta legislación que se acaba de reglamentar son, por un lado, favorecer el acceso al hábitat para los santafesinos; y, por otro, dinamizar un sector de la economía como la construcción, que es uno de los que más empleo genera.





Además, la condición para que los bancos cuenten con ese descuento es que el beneficio en su totalidad sea trasladado a las cuotas de los préstamos.