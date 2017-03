En dos meses el 24% de los test de narcolemia dio positivo

Desde el 1º de Febrero la municipalidad de Santa Fe puso en marcha estos controles, la iniciativa tiene su marco normativo en la Ordenanza Nº 12.264 y se lleva a cabo en conjunto con los operativos habituales de alcoholemia que la Secretaría de Control desarrolla en la vía pública.



Al respecto, el secretario de Control de la Municipalidad Ramiro Dall'Aglio brindó un balance de la puesta en marcha de los operativos que se encuentran en una etapa de período de prueba. A lo largo de este lapso de tiempo se realizaron un total de 63 chequeos de narcolemia. De estos, 15 arrojaron un resultado positivo o sea un 24%.





"Estamos en los mismos valores que Rosario y Buenos Aires, es importante aclarar que a diferencia de la alcoholemia que el positivo está en un 5% y 8% de la cantidad de test, acá hay una sospecha en torno al consumo de alcohol y por esto se hace el test de narcolemia", explicó el secretario de Control del municipio de la ciudad.



Al momento de diferenciar los test que dieron resultado positivo al consumo de sustancias, Dall'Aglio aclaró que cinco se correspondieron con el consumo de marihuana, siete por cocaína y tres dieron positivos al consumo de ambas sustancias.En torno a la reacción de los conductores que fueron sancionados por el consumo de narcóticos, el funcionario evaluó como positivo que hasta el día de hoy no se han registrado inconvenientes. "Eso es muy bueno, porque al inicio se sospechaba que podrían llegar a darse problemas. Pero esto no fue así, no hubo ningún tipo de inconvenientes. En los quince casos positivos no se registró ningún caso de violencia o confrontación", afirmó el secretario de Control.Por otro lado, el funcionario hizo hincapié en la necesidad de llevar adelante estos operativos en pos de brindar seguridad en la vía pública a los ciudadanos. "El planteo es que no se puede conducir con estas sustancias en el cuerpo, más allá de que la persona lo haga en su esfera privada, que la persona no maneje cuando lo haga –recalcó Dall'Aglio. Lo importante es que le estamos cuidando la vida a la gente que maneja, a los que transporta ese conductor y un tercero posible que puede ser víctima de un accidente de tránsito por una persona que maneja o con alcohol o con cocaína o marihuana en sangre".Dall'Aglio adelantó que se está evaluando la adquisición de un nuevo kit de narcolemia. "Prevemos que para mayo, cuando empiece a funcionar fuera del período de prueba, probablemente compremos otro equipo también", afirmó.Santa Fe es uno de los pocos municipios en donde los test son realizados por médicos, lo que permite incorporar una mirada clínica, y eso es lo que establece la necesidad de realizar el control de narcolemia. La intención del municipio es incorporar este tipo de tecnología para dar más seguridad en el tránsito.El procedimiento en la vía pública de este tipo de controles comienza con la entrega por parte del médico de los instrumentos para el análisis al conductor examinado. Este se coloca un dispositivo en el interior de la boca para tomar la muestra de saliva necesaria para el examen.Posteriormente el médico continúa con el proceso a través de un casete de análisis que, mediante reactivos, determinarán si existen sustancias no permitidas en el cuerpo. Finalmente, y luego de unos minutos, se informa a través de un monitor el resultado obtenido, pudiéndose imprimir un tique con el detalle del resultado.El test de narcolemia se realiza con un dispositivo denominado Draguer Drugst Test 5000 STK, que es utilizado en otras localidades del país donde se efectúan dichos controles, como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bahía Blanca, Rosario y Córdoba. El equipamiento, adquirido por la Secretaría de Control, demandó una inversión de $171.476, teniendo el kit a utilizar en cada prueba un costo de $1.100.