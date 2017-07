En pleno microcentro un colectivo calculó mal y arrancó cartelería a dos negocios

El incidente que afortunadamente solo dejó daños materiales, ocurrió en una zona que tiene un gran movimiento de vehículos, y en un horario mucha circulación. Si bien aún se desconocen los motivos por los cuales sucedió el hecho, lo cierto es que fue un accidente con suerte, porque en el momento no circulaba ningún peatón por ese lugar de la arteria comercial.

Uno de los locales afectados se dedica a la comercialización de artículos de telefonía celular, y el otro a la venta de indumentaria.





En contacto con UNO Santa Fe, Carlos propietario de uno de los locales, contó que al momento del accidente se encontraba con gente en el comercio, y que se escuchó una fuerte explosión.





Embed



"No se si fue imprudencia del chofer, o no. Yo no vi nada, había gente dentro del local, pero gracias a Dios no pasó nada. Lo único es el deterioro total del local y hasta el lunes no vamos a poder abrir y nosotros vivimos de esto", señaló.

A las 9:50 de esta mañana, un colectivo de la línea 5 que circulaba por calle San Jerónimo, al doblar en calle Salta terminó, por un mal cálculo de la curva, arrancando la cartelería, mampostería, y hasta un aparato de aire acondicionado que estaba instalado sobre el frente de uno de los dos locales comerciales afectados.