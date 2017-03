Esperanza marchará contra la delincuencia y la corrupción policial

Una de las promotoras a marchar contra la inseguridad en Esperanza, Liliana Bonfanti, contó las razones de la convocatoria y brindó detalles de la movida. Será este viernes 10 de marzo a las 20 horas en Plaza San Martín y desde allí se marchará hacia la Municipalidad y a la Unidad Regional XI Las Colonias. En ambos lugares entregarán un petitorio. "Esto tiene que cambiar", sentenció.





•LEER MÁS: Detuvieron a cuatro policías más en Esperanza

Bonfanti contó en la CSC Radio que la convocatoria "fue un estado de bronca expresado en voz alta y escrito en Facebook desde donde salió la idea de la marcha y me puse al frente de la organización porque nació de un momento difícil que pasó mi familia". "Me di cuenta que no se está haciendo nada por salir de esta inseguridad que tenemos en la ciudad", afirmó.





Consideró que "con una marcha quizás nos podemos hacer escuchar dentro de la ciudad por las autoridades que tienen que tomar cartas en el asunto". "Más allá de lo que pasó en la Policía, que era algo que toda la ciudad sabía y ahora salió a la luz, también quiero que se comprometan las autoridades de la ciudad a quienes votamos, a llegar a concretar en esferas provinciales y nacionales, que en Esperanza tenemos este problema y que necesitamos una solución", sentenció.





Ante ello, afirmó: "Tengo fe en que esto puede cambiar. Esto tiene que cambiar. Quiero volver a la Esperanza que teníamos, en la que salíamos a la calle y no teníamos que pensar si me roban el celular o la cartera, donde volvíamos a casa y no encontrábamos que entraron a robar".





Consultada por los cambios que se pueden concretar con la convocatoria ciudadana, la vecina sostuvo que "para caminar hay que dar el primer paso y con la marcha estamos dando el primer paso para que nos escuchen, que nos atiendan y para que vean que la sociedad esperancina está cansada, indignada y angustiada por lo que está pasando".





Además aclaró: "No queremos que esto se transforme en un hecho político partidario, en el que participen los políticos que están ahora en el poder o que quieran llegar a él. Queremos que eso sea un reclamo de los esperancinos, de los que nacimos aquí, de los que estamos cansados de vivir esta situación que nos indigna".

La convocatoria será el viernes a las 20 horas en Plaza San Martín y desde allí se marchará hacia la Municipalidad donde se entregará un petitorio y luego hacia la Unidad Regional XI Las Colonias donde se le dejará el mismo escrito a la jefa de Policía. Todo aquel que desee leer el contenido del petitorio puede hacerlo en el grupo de Facebook "Ciudadanos esperancinos en marcha por más seguridad".

Anunció además que el miércoles por la tarde, en la esquina de Aaron Castellanos y Belgrano, en la Plaza San Martin, se podrá firmar el petitorio.









Fuente: Esperanza Día x Día