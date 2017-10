Estacioneros de Santa Fe prevén que la nafta suba tras las elecciones

Luego de que el Estado liberara el precio de los combustibles a fines del mes pasado, los estacioneros de Santa Fe prevén una suba de los precios. "Será seguramente tras las elecciones legislativas del 22 de octubre", aseguró en diálogo con UNO Ricardo Bertola, de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Santa Fe.





Respecto del porcentaje de incremento, que fue estipulado por referentes expendedores de Rosario y Buenos Aires –según se difundió en diferentes medios de comunicación– en un 10 o 20 por ciento, Bertola fue prudente. "No podría decir una cifra, porque además no sé de qué se tomarán para la suba. Es decir, si tendrán en cuenta el valor total o el neto, que no nos olvidemos que está sujeto a impuestos del 70%", dijo.





Y completó: "El ministro de Energía, Juan José Aranguren, pretende igualar a la Argentina con países como Chile, donde si el crudo aumenta la nafta sube, y si baja, baja. Pero no sabemos cómo van a tomar la parte impositiva acá, por lo que dar un porcentaje de lo que ello implicará es difícil".













En detalle





El gobierno nacional dio por terminado el acuerdo para regular el precio de los combustibles. La puesta en marcha de la desregulación en los precios estaba pautada para el próximo año, pero el Ministerio de Energía decidió adelantar la modificación respecto del esquema vigente desde principios de la década del 90.

Así, desde el 1 de octubre, el mercado local comenzó a alinearse con los precios internacionales tras la decisión de la cartera energética de concluir el acuerdo con las petroleras.



Con el cambio, informado a través de una nota con fecha en el 22 de septiembre, el gobierno dejó de pactar los precios con las empresas tras tomar en cuenta el nivel del tipo de cambio.