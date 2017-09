Fructífera misión del intendente Corral en Washington

En la ciudad de Washington, el intendente José Corral mantuvo ayer reuniones en el Capitolio de los Estados Unidos y en el Banco Interamericano de Desarrollo. En primer lugar, pasado el mediodía y acompañado por funcionarios de la Embajada argentina, el mandatario local visitó el Congreso nacional para mantener un encuentro con el congresista demócrata Albio Sires, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes.





La realidad argentina , el vínculo entre ambos países y el beneplácito de las cámaras de senadores y de diputados estadounidenses por el desarrollo de la gestión del presidente Mauricio Macri, fueron algunos de los puntos abordado en la amena charla que culminó con la entrega por parte del mandatario local de un especial obsequio institucional: una creación del Taller de La Guardia.





Luego, de regreso en la sede del BID, Corral mantuvo una reunión de trabajo con autoridades del organismo internacional a con quienes cerró acuerdos para avanzar en proyectos para la ciudad. La relocalización de familias que viven en riesgo hídrico; desarrollo de acciones en pos de dar impulso a emprendedores locales que permita generar puestos de trabajo y oportunidades genuinas para los santafesinos; e iniciativas vinculadas a la bioeconomía fueron algunos de los ejes abordados en esta reunión que contó con la presencia del gerente de Cambio Climático y Sostenibilidad, Juan Pablo Bonilla; de la jefa de Subdivisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, Tatiana Gallego-Lizon; y de Verónica Adler, especialista líder de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano.





En el Capitolio





"La visita al Capitolio fue muy importante. Nos recibió Albio Sires que es de todos los diputados el que se ocupa de la relación con las Américas", explicó el mandatario local y completó: "Ha habido en los Estados Unidos una muy buena recepción de todos los cambios que hubo en la Argentina, incluso el diputado Sires fue quien impulsó una declaración de beneplácito por los cambios en el país y de esta nueva relación de Argentina con el mundo y especialmente con los Estados Unidos que ha permitido una serie de relaciones". En esta línea, indicó que hay temas en discusión todavía como las cuestiones comerciales, pero es bueno que el país tenga relaciones fluidas con los Estados Unidos y la recepción que nos dio este diputado tan importante de la Cámara de Representantes es una muestra de la importancia que le da este Congreso a la Argentina".





Al cierre de su visita, Corral obsequió a Albio Sires una creación del Taller de La Guardia: "Le entregamos este regalo institucional que es nuestro emblema desde el punto de vista de las artesanías. Se trata de una obra del Taller de La Guardia. Le comentamos que está hecho con la arcilla de río Paraná, es algo que nos representa y llevamos a diferentes lugares del mundo. Es interesante que una de nuestras piezas ocupe un espacio en el Capitolio norteamericano".





En el BID





Acerca de la reunión con las autoridades del BID, el incendente destacó: "Ya está en marcha financiamiento para varios del problemas que tiene la ciudad y que están enmarcados en la Estrategia de Resiliencia que desarrollamos gracias al apoyo de la Fundación Rockefeller a través del Programa 100RC, que nos permite identificar proyectos concretos". De esta manera, indicó: "Conversamos de continuar trabajando mancomunadamente para tener una Ciudad más preparada para la crecida de los ríos y las lluvias. En particular abordamos la relocalización de las familias que nos quedan en terrenos vulnerables para que ya no tengamos más santafesinos en zonas de ríos ni que se afectan por las lluvias. Conversamos también en cómo identificar proyectos y financiamiento para apoyar a nuestros emprendedores y generar más competitividad en la Ciudad".





Finalmente, aseguró que "el BID está trabajando con gran disposición con el Gobierno argentino. El vínculo es fluido desde el punto de vista institucional y, además, están realizando numerosas inversiones. Las intervenciones integrales del Plan Nacional de Hábitat, los programas de mejoramiento de barrios en la zona Oeste y Norte de la Ciudad tienen financiamiento del BID. A su vez, al reconocer en Santa Fe una ciudad que tiene proyectos, están muy dispuestos de colaborar con el financiamiento que da este banco que es muy importante.





La Ciudad en Washington





La presencia de Corral en Washington responde a la invitación especial que le extendió el BID para participar del Foro "Hacia ciudades innovadoras y competitivas". El encuentro se desarrolló este miércoles y jueves en la capital estadounidense. El mandatario local fue el uníco intendente de la Argentina que participó activamente. Ante un selecto auditorio, brindó una conferencia en torno a "Ciudades competitivas y cambio climático", donde compartió la experiencia de Santa Fe en materia de resiliencia y gestión de riesgo, al tiempo que dio cuenta de las oportunidades de inversiones que se generan a medida que las ciudades actúan frente a los desafíos ambientales. La charla, única en su tipo en la programación del evento, tuvo formato de entrevista entre José Corral y Verónica Adler, especialista líder de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID.





Cabe señalar que el Foro congregó a 44 intendentes y alcaldes de México, Brasil, Estados Unidos, Panamá, Belice, Chile, Costa Rica, Uruguay, Argentina, Perú, Ecuador, Francia, Albania y Reino Unido. También cuenta con la participación de otras autoridades públicas y de funcionarios de organismos internacionales como 100 Ciudades Resilientes (100RC), Institute for Climate Economics de París, Francia; Low Carbon Citu Lab, Climate KIC; Paris and Co Urban Lab; Corporación Interamericana de Inversiones (CII); Universidad de Harvard; y C40 Cities.





El encuentro se erigió como un espacio de discusión sobre las diferentes maneras de crear ciudades competitivas a partir de la redefinición y fortalecimiento de la gestión local en el ámbito económico y en su relacionamiento con el sector privado; en el fomento de sectores económicos no tradicionales; la promoción de espacios y procesos de innovación y estrategias de inclusión y resiliencia urbana.