Fuerte rechazo al proyecto que impulsa la figura del "médico público con dedicación exclusiva"

Una gran cantidad de médicos expresó su preocupación y manifestó su rechazo a la media sanción que recibió en la Cámara de Senadores de la provincia el proyecto que impulsa la figura del «médico público con dedicación exclusiva» en los hospitales santafesinos. Según el senador Danilo Capitani (Justicialista), esta ley pretende "mejorar la calidad de la atención en los servicios públicos", pero recibió rápidas y contundentes señales de oposición por parte de los organismos más representativos del ámbito profesional de toda la región.





"No tiene sentido legal generar algo que ya está. Y además, no se puede obligar al que viene trabajando de una determinada manera a un cambio de modalidad. Eso es ilegal. De generarse estos cargos, me parece que el primero que se va a oponer será el Ejecutivo provincial porque no estaría en condiciones de sostener en el nivel de salud gente con bloqueo de matrícula, cobrando lo que realmente tiene que cobrar", advirtió Sandra Maiorana, secretaria gremial de Amra (Asociación de Médicos de la República Argentina).





La referente sindical se encargó de remarcar que "esta normativa ya existe hace tiempo". Y amplió: "Hoy si el gobierno quiere nombrar médicos con bloqueo de matrícula y dedicación exclusiva, puede hacerlo porque ya existe el marco normativo. Además, ya hay médicos que están trabajando con ese régimen hace bastante".





"Los primeros profesionales que se nombraron fueron en el Hospital Alassia, de Santa Fe. Y después se nombraron en otros lugares, sobre todo donde no se conseguían como los servicios de Neonatología del Hospital Provincial y del Baigorria, también en Venado Tuerto, y otros en el norte de la provincia", comentó Maiorana.





Pero precisó que "se nombraron pocos, y hace años que no nombran más médicos full time, porque se supone que el médico full time no puede trabajar en otro lado, por lo que el sueldo debe ser mayor, acorde a esa tarea y dedicación. Entonces, el gobierno no nombró más porque salen caros".





Analizando con más profundidad la situación, la gremialista apuntó que "creo que el mismo poder Ejecutivo va a plantear que esta ley es inaceptable, porque tendría que pagar sueldos mucho mayores a cada médico que se nombre en la provincia. Esto es insostenible e inaplicable, por eso creo que se va a vetar".





Maiorana resaltó que "en este momento hay 6 mil médicos en la provincia" y describió que "otro de los problemas que surge con los full time, es que antes les convenía económicamente, pero ahora tienen que pagar el 35 por ciento de ganancias, más todos los descuentos, y ya no conviene tanto trabajar con bloqueo de matrícula en forma exclusiva en la provincia".





En este marco, se encargó de subrayar enfáticamente que "a los que están trabajando, nadie les puede cambiar la modalidad laboral, más allá de la ley que generen después".





Maiorana fue contundente, "esta ley es absolutamente innecesaria porque la figura legal ya existe".





Y destacó especialmente que "acá no hay un problema legal, sino de falta de médicos", y confió que "ese es uno de los principales problemas en la actualidad, sobre todo en algunas especialidades y en los lugares más chicos. Y otros no tan chicos como Reconquista, donde no se pueden cubrir los cargos de Obstetricia en el hospital, y en Villa Gobernador Gálvez no se puede cubrir el pediatra de guardia, y en San Lorenzo hay inconvenientes similares. También en el norte es muy difícil conseguir anestesistas, cirujanos, porque nadie quiere radicarse en esos lugares. Hay que analizar siempre las cuestiones de contexto cuando se analizan estos temas".