Gálvez se movilizó por SanCor y le pide "certezas" a la cooperativa

La cooperativa SanCor posee, a nivel nacional, una planta de personal superior a los 3.700 empleados. De ese total, alrededor de 300 trabajadores se desempeñan en la planta que la cooperativa posee en la ciudad de Gálvez. En defensa de la continuidad laboral de esos trabajadores y de que la empresa mantenga activa la fuente de trabajo, es que la comunidad galvense se movilizó este martes por la noche.





Más de 500 personas se manifestaron el martes a la noche frente a la planta. A través de un documento, elevado al presidente del Consejo de Administración, los referentes sectoriales que motivaron la convocatoria, solicitan mayores certezas y precisiones sobre el rumbo y las decisiones que estaría tomando la cooperativa.





Cabe recordar que los trabajadores de Gálvez presentan dificultades para cobrar sus haberes en tiempo y forma. Al clima incierto, se le suma la fuerte versión de una "reestructuración" de la cooperativa que implicaría el cierre de cuatro plantas, poniendo en riesgo directo la continuidad de 500 trabajadores.

El intendente de Gálvez, Mario Fissore, y el senador Danilo Capitani fueron algunos de los oradores durante la manifestación. El gremio Atilra estuvo representado por Nicanor Villafañe, secretario general del sindicato en esa ciudad. En diálogo con Diario UNO, el referente gremial afirmó: "El documento habla de la defensa de todos los puestos de trabajo. Sobre todas las cosas apunta a que la empresa mantenga en pie a esta planta y todas las demás. Lo que pedimos es una audiencia urgente al presidente del Consejo de Administración de SanCor para conocer y saber dónde estamos parados".





En este sentido, Villafañe aseguró "desconocer las decisiones que piensa tomar la empresa", y agregó: "Una de las causas por la que nosotros estamos reclamando es por el hermetismo total. No bajan ningún tipo de información. Esto crea desesperación e incertidumbre en todos los trabajadores. Se hace difícil, porque no existe información oficial. Hay una diversidad de información solamente a través de distintos medios de comunicación".





El titular de Atilra en Gálvez hizo referencia a las versiones que indican el posible cierre de plantas y el despido consecuente de cientos de trabajadores. "Tenemos la versión de que estarían sobrando mil puestos de trabajo. Nosotros decimos que no es que sobra personal, sino que falta la leche. Eso fue por las malas administraciones que dejaron que los productores de leche se vayan a otras empresas. Además, no hay insumos para trabajar. Esto se debe a las deudas existentes con proveedores".

Embed Lifschitz le pidió a la Nación que "acompañe a Sancor en su proceso de transformación" → https://t.co/6BsvUYfhF7 pic.twitter.com/oB7xsNxVHR — Diario Uno Santa Fe (@unosantafe) 14 de marzo de 2017



Por otro lado, el gremialista reconoce que es necesario una reestructuración de la cooperativa para que la misma sea sustentable en el tiempo y no pasar por crisis cíclicas. Según Villafañe, "si no viene ayuda desde fuera, o empresas con las que puedan aliarse es difícil que se salga adelante".





Consultado sobre si los salarios del sector fueron un factor determinante para que SanCor atraviese por esta situación, comentó: "Nosotros decimos que no tenemos salarios muy altos, sino que tenemos salarios dignos. Que los supimos conseguir con muchos esfuerzo y trabajo. En la estructura económica de la empresa, el salario representa un 12 o 13 por ciento. Entonces, no es ese el motivo, no es el problema. El problema son las malas decisiones que tomaron".