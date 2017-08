Girardi: "No habrá paro en Santa Fe, pero sí movilización"

Dirigentes de la CGT Regional Santa Fe y otras organizaciones se movilizarán este martes a Plaza de Mayo en Buenos Aires contra el Gobierno. Por LT10, Claudio Girardi, secretario general local aclaró que en la capital provincial "habrá menos trabajadores en sus puestos, pero no va a haber paro".





El dirigente detalló los motivos del reclamo contra el Gobierno: "En esta situación del país no hay cuestiones favorables para la clase trabajadora, la pérdida de poder adquisitivo es constante y si bien despidos no hay tantos, no hay crecimiento de los puestos de trabajo".





Además, Girardi manifestó que el objetivo de la movilización es que "el presidente y su gabinete empiecen a entender que la gente no puede aguantar más la pérdida del poder adquisitivo y su trabajo".





Fuente: LT10.