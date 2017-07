Habrían identificado y dejado libre a un sindicado como autor del crimen de Marianela Brondino

"Yo muchos datos no tengo, pero se que han tomado indagatoria a una persona que nominó un testigo de identidad reservada. No tengo copia y no me permitieron estar presente", detalló Graciela Brondino la mamá de Marianela al mismo tiempo que agregó que la indagatoria se llevó a cabo dos días antes del inicio de la feria judicial.





"Me llamaron para decirme que estaba detenida una persona por el crimen y cuando me comuniqué con el fiscal lo habían dejado en libertad", destacó Graciela.





La imposibilidad de acceder a la información en torno a los avances de la causa generó malestar en la integrante de la Asociación Familiares de Víctimas de la Inseguridad. "Cuesta que me den información porque al haber sido menor no quieren darte copia, tengo que esperar a que termine el receso", explicó.





En torno a la versión de que la persona señalada fue reconocida en dos ocasiones por diferentes personas Brondino sostuvo que deberá esperar para corroborarlo. "Me siento bastante marginada del cosa, algo que me da mucha bronca no tener acceso a la información".





Esta nueva instancia abre una ventana de esperanza para la madre que desde hace años reclama justicia por el esclarecimiento del crimen de su hija. "Espero que se investigue, la causa no quedó dormida porque yo la voy llevando. Una semana estoy en fiscalía, otra en Tribunales, por eso no está dormida. Pero si no estaría dando impulso hace rato se habría archivado", manifestó Brondino.





Proyecto

La integrante de la Asociación Familiares Víctimas de Inseguridad adelantó que este año impulsarán un pedido a los legisladores para "cambiar la situación donde los victimarios tienen todos los derechos y la víctima es ignorada", adelantó Brondino.

"Uno se siente rehén de los funcionarios judiciales, donde uno es víctima como en mi caso. El estado no cuidó a mi hija, no hay justicia y tuve la otra causa de extorsión y no tengo derecho a tener una copia de lo actuado", destacó la consultada.