Hay cinco compañías aéreas interesadas en traer vuelos a Santa Fe

El miércoles se realizó en la Ciudad de Buenos Aires una audiencia pública convocada por el Ministerio de Transporte de la Nación, a través de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), para tratar la propuestas de varias líneas aéreas de ampliar las rutas en el país. El secretario General del municipio, Carlos Pereira, participó del encuentro y dio a conocer la postura de la capital provincial en este tema.

"El intendente José Corral me pidió que lleve la postura de la ciudad de Santa Fe , en función de nuestro Plan Estratégico de Turismo, que pone el fortalecimiento de la conectividad aérea en primer lugar", indicó el funcionario. Pereira además confirmó que de las 7 compañías áreas que efectuaron el pedido para nuevas rutas, 5 pidieron reforzar los vueltos Santa Fe-Buenos y agregó: "Algunas están planteando rutas Santa Fe-Córdoba y una empresa en particular plantea un vuelo hacia el sur del país con escalas en Mendoza, Neuquén y Comodoro Rivadavia".

Carlos Pereira destacó la decisión del Gobierno Nacional de "abrir nuevas rutas aéreas y fortalecer la conectividad en todo el país y no solo pensando en Buenos Aires". El secretario General del Municipio señaló que es potestad de las autoridades nacionales seleccionar entre las compañías que realizan el ofrecimiento de más vueltos y nuevas rutas, y agregó: "Esperamos que Santa Fe pueda contar con más vuelos a Buenos Aires y ojalá podamos tener vueltos alternativos hacia Córdoba y Mendoza como lo están planteando algunas de las compañías que hicieron su presentación ante la ANAC".





Fortalecer el turismo

El secretario General del Municipio indicó que no solo se llevó la propuesta del municipio, sino también de las entidades productivas, sindicales, académicas y en particular de las asociaciones vinculadas al turismo, que a través del Safetur expresaron la necesidad de contar con más vueltos y más rutas aéreas. "Santa Fe está creciendo en turismo, el Plan Estratégico de Turismo que se elaboró con todas las entidades del sector, nos ha planteado como objetivo de la ciudad, crecer en materia de turismo de eventos, crecer en materia de turismo de reuniones y una limitante concreta que tenemos en este momento es la incomodidad de los dos vuelos que hoy tenemos", añadió Carlos Pereira.

En el mismo sentido, sostuvo que muchos eventos y actividades académicas no se pudieron realizar porque los panelistas no contaban con vuelos cómodos. "El turismo tampoco puede utilizar esta herramienta de las rutas aéreas, de hecho vemos que la mayoría de los turistas a la ciudad de Santa Fe llegan en vehículos particulares o en colectivos. No tenemos vuelos durante el fin de semana y esto resulta una clara limitante a la hora de que cierto tipo de turismo llegue a Santa Fe", argumentó Pereira.