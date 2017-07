Impactantes videos: Como hace décadas no se veía, enormes mangas de langostas

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), declaró la Emergencia Fitosanitaria a nivel nacional hasta el día 31 de agosto del 2019, a raíz de la plaga de langostas que está afectando a Chaco, Santa Fe, Formosa, Salta y Santiago del Estero.





Pero la provincia de Santa Fe, debido a la magnitud de la coyuntura, está viviendo una situación que desde hace décadas no se experimentaba. Es que este lunes, denunciaron a Senasa, el ingreso de enormes mangas de langostas en el norte santafesino, en el departamento 9 de Julio, en la zona rural de Santa Margarita, en el límite tripartito que la provincia comparte con Santiago del Estero y Chaco.





"Si bien este fenómeno no es desconocido para provincias como Catamarca o Santiago del Estero, en el norte de Santa Fe, la situación se manifiesta actualmente de forma intensa, con mangas muy grandes, como hacía décadas no se veía", expresó el director de Senasa Regional Santa Fe, Víctor Di Pasquale.





Actualmente existen varios focos de mangas de langostas en Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe. En relación a esta situación, son 11 los equipos de Senasa que están trabajando en la zona monitoreando la situación.





"Específicamente en la provincia de Santa Fe, la problemática comenzó en el mes de junio, a raíz de una denuncia de mangas de langosta provenientes desde Bolivia y Paraguay, donde en enero de este año se detectaron múltiples focos. Las condiciones climáticas de altas temperaturas y vientos del norte, hicieron que las magas lleguen hasta el norte provincial", sostuvo Analía Fernández, coordinadora regional de protección vegetal de Senasa Santa Fe.









Hoy, la estrategia de control se basa en una acción en conjunto entre Senasa, productores, municipios, personal y asesores de Inta, gobierno provincial y nacional.





"Este lunes por la tarde se recibe una denuncia de la aparición de una manga en el límite provincial entre Santiago del Estero y Santa Fe, sobre la ruta 32. Personal de Senasa comenzó a realizar el seguimiento de la manga (que durante el día puede llegar a realizar más de 100 kilómetros) y esperó que la misma se asiente en un lugar. Allí se contactó a los productores de la zona, se delimitó la manga y se coordinó la pulverización aérea", subrayó Fernández y continuó agregando: "Lamentablemente este martes por la mañana no se dieron las condiciones climáticas para aplicar. El problema es que la manga se vuelva a trasladar si aumenta la temperatura".





"La langosta es nativa, endémica del país. Es polífaga, lo que significa que se alimenta de cualquier tipo de especie. Puede afectar cultivos, pero hasta ahora han atacado mucho la zona de montes. A nivel de cultivos agrícolas, se detectaron daños en trigo. Teniendo en cuenta la magnitud de la plaga, los daños no son aún significativos, lo que no quiere decir que no se agrave la situación, sobre todo teniendo en cuenta que vamos a comenzar a transitar épocas de reproducción", finalizó la coordinadora regional de protección vegetal de Senasa Santa Fe.