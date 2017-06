Industriales santafesinos solicitan a la provincia la adhesión a la ley de ART

El jueves, el presidente Mauricio Macri, se reunió con la comisión directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA), y recibió el apoyo de los empresarios en su intención de avanzar en contra de lo que llamó la "mafia de los juicios laborales". En la misma línea, el titular de los industriales, Miguel Acevedo, luego del encuentro manifestó que hay "una industria" detrás de los litigios que repercute "enormemente" en los costos laborales, fundamentalmente de las pymes.

Consultado por UNO Santa Fe, el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, Javier Martín, dijo coincidir totalmente con la posición de la UIA, y que en ese marco, la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) emitió un comunicado solicitando al gobierno provincial que manifieste su intención de adherir a la Ley de ART, promulgada a comienzos de marzo.

Martín, señaló que Córdoba ya adhirió a la norma y la intención de la industria local es que Santa Fe, "siga ese camino". Según comentó el dirigente, el pedido ahora está en evaluación por parte del Ejecutivo, a quién también le plantearon la creación de Comisión Médicas (estipuladas por la ley), en distintos lugares de la provincia para facilitar el tratamiento posterior de los accidentados.

"Santa Fe es una provincia muy grande, y con una Comisión en Rosario y otra en Santa Fe, no es suficiente. Se deben generar varias en distintos puntos de la provincia, para que si hay un accidentado en Las Toscas, no tenga que viajar hasta acá para ser revisado. Ese es resorte del gobierno provincial", explicó.

A opinión de titular de la UISF, la nueva ley, aunque perfectible, propone "un buen sistema", que contempla a las ART como organismos de supervisión, control y ayuda para la prevención de accidentes; y al sector empresarial en su obligación de dotar de condiciones seguras a sus plantas, y capacitar para que se opere cada vez en forma más segura. En ese mismo plano, determina qué hacer en caso de que se produzca un accidente.

Sin embargo, para Martín, el "gran problema es que ha creado una industria del juicio que se escapa de esa vía legal y se judicializan reclamos que tendrían que canalizarse vía la ley de ART". Esto,-sostuvo- genera la aplicación de criterios dispares respecto de los resarcimientos, o los porcentajes de incapacidad por lesión, en los distintos tribunales del país.

"Ello genera un caos, porque no hay referencias. Un perito de Bahía Blanca puede otorgar distintos porcentajes que uno de Rosario o de Santa Fe. A su vez, se pierde el control de la litigiosidad. En cambio en el marco de la ley, hay parámetros muy claros y transparentes, que resuelven rápidamente la situación. Cuando se judicializa, el principal afectado es la persona involucrada", afirmó.

Sobre el comienzo de la semana, en ocasión de la jura del santafesino Jorge Faurie al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, el presidente Mauricio Macri, se salió de libreto, y se refirió a la litigiosidad laboral: "Hay que enfrentar a la mafia de los juicios laborales, eso destruye la generación de empleo futuro. Hay un grupo de abogados laborales encabezados por Recalde que ha hecho mucho daño a la Argentina", enfatizó.

Luego, funcionarios de gobierno se encargaron de difundir las cifras de la Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo al respecto, haciendo fundamentalmente hincapié en el aumento de la cantidad de juicios año a año. Según la entidad, en 2015 se iniciaron 106 mil demandas (juicios) y en 2016 fueron otras 127 mil, un 20% más.

Preguntado sobre el particular, Javier Martín, manifestó no tener datos certeros sobre el número de litigios en la provincia de este año. "No tenemos un relevamiento de cuánto es en nuestra provincia", puntualizó.

En tanto, según la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, durante 2016 la ciudad de Buenos Aires concentró el 48,0% de los juicios ingresados en todo el país y presentó un crecimiento del 37% en el ingreso de juicios. "La tendencia incremental se observa también en la Provincia de Buenos Aires, que aglutina al 16,2% de los juicios y presenta un crecimiento del 22%. Por su parte, Santa Fe, con el 12,7% de los juicios muestra un crecimiento del 3%. Le siguen Córdoba, con el 9,7% manteniéndose constante y Mendoza con el 7,0% y un aumento del 1%", informó la entidad.





Sobre la ley de ART

En caso de accidente laboral, la nueva ley establece que los trabajadores deban ser revisados por una comisión médica, como requisito obligatorio antes de iniciar un juicio. Uno de los principales planteos de los detractores a la norma, que está siendo cuestionada también judicialmente, (hay 7 presentaciones colectivas para declararla inconstitucional) es ese requisito. El motivo: la dificultad para muchos trabajadores lesionados, o accidentados, de trasladarse hasta donde esas comisiones operen. En el caso de la provincia de Santa Fe, por este motivo, la UISF solicitó que además de Rosario y Santa Fe, otras localidades cuenten con dichas comisiones.

"Constituirán la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo", explica el artículo 1.