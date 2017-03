Instalaron cordones para evitar que los autos estacionen en la Ciclovía de Ituzaingó

La Municipalidad de Santa Fe comenzó con la colocación de cordones para delimitar la senda para bicis sobre calle Ituzaingó. Si bien la arteria ya estaba señalizada por "tortuguitas", estas permitían que los autos ingresen a la zona exclusiva. Ahora, será un poco mas difícil, ya que los artefactos son más altos (la altura de un cordón de una vereda) lo que impediría que los automovilistas cometan la infracción.

Se trata de una cuestión cultural, a la cual muchos aún no se acostumbran. Es que los ciclistas han ido ganando terreno en la ciudad de Santa Fe y cada vez son más los vecinos que la utilizan como medio de transporte y no solo como elemento recreativo o deportivos. El propósito de la Municipalidad es generar condiciones mas "seguras" para los ciclistas, algo que reclama el colectivo "Santa Fe en Bici".

Desde el municipio local indicaron que por el momento será la única ciclovía que contará con este tipo de demarcación, aunque evaluarán su funcionamiento para luego trasladarlo a otras arterias del barrio Candioti. Además, informaron que esta semana comenzará la remarcación de la ciclovía de la costanera, desde El Faro hasta el monumento a Artigas.

"Son muchas", dijo el secretario de Control de la Municipalidad cuando Diario UNO le consultó por las multas que se labran por automóviles estacionados sobre las bicisendas. Ramiro Dall'Aglio, explicó: "El objetivo es que los automovilistas no estacionen sobre la ciclovía. La idea es no tener que estar dedicando inspectores a controlar los autos mal estaciones sobre la mano izquierda. Vamos a analizar su funcionamiento sobre calle Ituzaingó, desde San Luis hasta Marcial Candioti. Igualmente, vamos a llegar hasta Vélez Sárfield. Después analizaremos si lo llevamos a otros lugares. La idea es reducir no tanto la cantidad de infracciones o de multas, sino la cantidad de gente que estaciona mal. Porque son más los que estacionan en forma indebida que los que efectivamente se detectan para infraccionar".

Desde "Santa Fe en Bici" se mostraron satisfechos con la medida. En diálogo con Diario UNO, Mariana Salvador, referente del grupo, comentó: "Lo planeamos en forma conjunta con el municipio. Fue a partir de todas las infracciones que se cometían diariamente. Resultaba ser muy riesgoso para el ciclista estar esquivando los autos"

En la misma línea, Dall'Aglio indicó: "Cuando el auto está estacionado sobre la ciclovía, la maniobra para esquivar el coche (salirse de la ciclovía y volver a entrar) es muy peligrosa para el ciclista. Se trata de cuidar la integridad física del ciclista"

Con respecto a la escuela Moreno, ubicada sobre calle Ituzaingó, en su intersección con Necochea, el responsable del área de Control de la Municipalidad, aclaró: "Sobre la calle Moreno vamos a pintar las dársenas para transportes escolares pero no vamos a dejar que en ningún lugar se pueda estacionar sobre la ciclovía. Lo que sí vamos a permitir en esa zona es el estacionamiento de los transportes escolares contra el nuevo cordón amarillo".

Para Dall'Aglio, "se trata de una cuestión cultural" y entiende que la misma se va a modificar con el tiempo. "Nosotros estamos con un fuerte impulso con el tema del uso de la bicicleta, para que continúe su crecimiento y que sea masivo. Vemos que está sucediendo", aseguró.

Desde "Santa Fe en Bici" reconocen que la "bicicultura" creció a pasos importantes pero advierten que ese crecimiento debe ir acompañado por mayor inversión en infraestructura. Si bien reconocen que hay un compromiso por parte del municipio, entienden que las obras se deben iniciar rápidamente porque los siniestros viales ocurren más seguidos. "El problema es que al haber más ciclistas y al no haber una infraestructura adecuada que resguarde la vida de las personas, esto genera muchísimos siniestros. Es el momento para que el gobierno local realice bicisendas que conecten a toda la ciudad en forma segura y cómoda", sostuvo Mariana Salvador.

Para el secretario de Control, "a medida que se vaya creando mayor infraestructura para el uso de la bicicleta se va a masificar cada vez más". El funcionario reconoció que hay un "auge importante" y agregó: "En la medida en que vayamos construyendo mayor infraestructura, vamos a ir creciendo. La bicicleta es para nosotros, en el plan de movilidad de la ciudad, la prioridad número dos. Primero es el peatón y segundo la bicicleta. Estamos ampliando los espacios de circulación del peatón y del ciclista".

Sobre la posibilidad de ampliar la colocación de cordones a otras ciclovías de la ciudad, Mariana Salvador aseguró: "No hay un diseño universal de ciclovías. En el caso puntual de Ituzaingó, los autos van a mayor velocidad. El ciclista, al tener que esquivar los autos, debe salir de la ciclovía para luego volver a entrar. Generaba un riesgo importantísimo".

La referente de "Santa Fe en Bici" comentó que en la zona de la costanera santafesina el espacio exclusivo para ciclistas quedó muy chico, ya que el mismo se comparte con los corredores. Desde el grupo que fomenta el uso de la bicicleta, aportaron una solución al municipio: "Para nosotros eso se debería resolver achicando los carriles para el auto particular y dando mayor lugar a los corredores, a los que andan en rollers y a los ciclistas. Es la solución que proponemos desde Santa en Bici".

Consultada sobre el uso de la bicicleta, resaltó: "Hemos logrado fomentar la cultura de la bicicleta, la bicicultura. Durante mucho tiempo hubo una campaña de desprestigio hacia la bicicleta. Logramos poner en valor nuevamente a la bicicleta y que se utilice como medio de transporte, no solo recreativo o de deporte. Hay mucha gente que no se animaba y ahora empezó a utilizarla".