Invitan a sostener la lactancia materna "por el bien común"

Como cada año y bajo el lema ""Sosteniendo la lactancia materna unidos por el bien común, sin conflicto de intereses", desde el próximo martes y hasta el lunes 7 de agosto se conmemorará la Semana Mundial que fomenta el amamantamiento. Dicha iniciativa, que fue instaurada en todo el mundo desde 1992, representa al movimiento social más extendido en defensa de la lactancia materna, ya que se celebra en forma simultánea en más de 120 países, como aniversario de la Declaración de Innocenti, firmada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en agosto de 1990, sobre la protección, el fomento y el apoyo de la lactancia materna.

En Santa Fe habrá varias actividades alusivas, entre las que se destaca la realización de charlas de capacitación para el personal de salud del hospital Iturraspe durante toda la semana y la instalación de una carpa alusiva frente al Teatro Municipal, de la que participarán enfermeros del mencionado nosocomio junto a integrantes del grupo Mamá Corazón y del gremio UPCN.

Voces a favor





La Organización Mundial de la Salud y Unicef recomiendan que los bebés sean alimentados exclusivamente con leche materna desde el nacimiento hasta los seis meses, y con leche materna y alimentos complementarios hasta los dos años y más. Silvia Bonomo, una de las representantes del grupo Mamá Corazón que trabaja en el hospital Iturraspe, dialogó con Diario UNO al respecto y dijo: "Por eso el lema de este año hace alusión a sostener el amamantamiento como un bien común, «sin conflicto de intereses», porque lo que se intenta es que toda la comunidad asuma su compromiso frente a este acto".





En ese sentido, la mujer puntualizó sobre el rol de los empresarios de la leche, por ejemplo, a quienes llamó a entender que "la lactancia materna no busca perjudicarlos, porque no se le dice a nadie que no consuma lácteos, sino que lo que se busca es que se entienda del beneficio de que los bebés hasta los dos años tomen la teta".