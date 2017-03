José Corral: "Desagüe El Sable es una de las obras más relevantes para el Norte de la Ciudad"

Sobre callejón El Sable, a metros de avenida Aristóbulo del Valle, ya se pueden observar los primeros tramos del desagüe El Sable. Hasta ese lugar llegó, este lunes por la mañana, el intendente José Corral junto al ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay , para supervisar el avance de los trabajos. El proyecto contempla la construcción de un conducto hídrico de doble vano, de unos 1.000 metros de largo, desde Aristóbulo del Valle hasta Zavalla.

"En el marco de la infraestructura que estamos haciendo en este sector de la Ciudad, y en lo que denominamos Plan Norte, ésta es una de las obras de desagüe más relevantes", destacó el mandatario local. En esta línea, explicó que "aliviará la cuenca de barrio Las Delicias y toda esta zona noreste de la ciudad". Cabe señalar que este proyecto hídrico clave beneficiará de manera directa a 13 mil santafesinos que residen en los barrios Bernardino Rivadavia, Altos de Nogueras y Las Delicias; y de manera indirecta a 70 mil vecinos del sector comprendido por la Cuenca Roca.

Este tramo del desagüe demanda una inversión de $ 88.778.298,17 y está a cargo de la UTE constituida por Diego Hernán Montaño y Winkelmann S.R.L. Una vez construido, este conducto se conectará con que se ejecuta también sobre El Sable entre Zavalla y Peñaloza, en el marco de las obras de remodelación de esta avenida del norte santafesino. En ese sentido el mandatario capitalino, recordó que "entre esfuerzos de Provincia -como en este caso-, propios del Municipio y de Nación, estamos haciendo 40 obras de desagües, la gran mayoría en el Norte de la ciudad y por más de 1.000 millones de pesos".





Para todo el Norte

Más allá del alcance directo de la obra, el intendente José Corral sostuvo que "indirectamente beneficia también a barrios del Noroeste, porque el agua que va a salir por este conducto El Sable antes salía por el canal Norte, hacia atrás del hipódromo". En este sentido, explicó que aliviará el escurrimiento de barrios como Las Flores, San Martín, San José y Pompeya, sobre todo al momento de las lluvias intensas que antes recibían estos efluentes. "Es un beneficio muy importante para los santafesinos, porque va a beneficiar a todo el Norte, y evitar los anegamientos recurrentes que teníamos en estos barrios y en Punta Norte, Favaloro y Upcn", agregó.

En esa línea, el mandatario local explicó que este desagüe "arranca en Peñaloza y se engancha con la obra que se está haciendo de pavimentación y desagüe en esa Avenida. Se conecta a pocos metros de donde estamos, con Aristóbulo del Valle, luego el Canal Roca y termina saliendo hacia la laguna Setúbal, donde estamos repotenciando las estaciones de bombeo".





Obras imprescindibles

Durante la visita, las autoridades aprovecharon para dialogar con santafesinos que residen este ese lugar. "Le decíamos a los vecinos que vale la pena ver el momento en que se está haciendo la obra, porque cuando se termina queda bajo tierra", destacó José Corral al tiempo que adelantó que "el desagüe siempre nos permite hacer el cordón cuneta y el pavimento posterior".

"Pero como siempre decimos, y hasta el cansancio -subrayó-, que así como no se pueden hacer paredes sin cimientos, no se pueden hacer calles sin desagües, especialmente en ciudades como la nuestra. Hay que hacer la cosas de esta manera y no al revés como se hizo en Facundo Zuvirúa, donde primero hicieron el pavimento y dijeron el desagüe quedaba para una segunda etapa, y durante años los vecinos se inundaron y el agua no corre cuando llueve mucho".





Plazos y recursos

Por su parte, el ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay , expresó que la obra "tiene un plazo de 12 meses. Son proyectos complejos, que están muy afectados por la situación climática y por la situación del suelo, que se desarrollan en un entorno urbano y donde hay que contemplar la accesibilidad de los vecinos, pero estimamos con el Intendente que a fin de año la podríamos estar inaugurando y de esa manera mejoramos no solo en el barrio, sino las situaciones en barrios laterales también".

Finalmente, sostuvo que los recursos para hacer frente a la obra están asegurados porque "todo lo que es el Plan de Desagües quedó incluido en las obras de financiamiento por endeudamiento autorizado por la Legislatura".





Detalles técnicos

El conducto en construcción tiene una longitud de 1045 metros, y se extiende por debajo del callejón El Sable, desde su descarga en Dr. Zavalla hasta Aristóbulo del Valle. Se trata de un conducto rectangular de hormigón armado, de doble vano, de 2,30 m de base y 1,50 de alto. En tanto, la obra que se ejecuta como parte de las tareas de remodelación de avenida Peñaloza, que va desde Peñaloza hasta Zavalla, consiste en un conducto de doble vano de sección circular, con un diámetro 1.20 m, y una longitud de 1.065m.

El desagüe extiende aguas abajo hasta la desembocadura en Canal Roca a través de un canal de vinculación de 293 m de longitud, sobre Av. Aristóbulo del Valle entre El Sable hasta Callejón Roca. En este sector se trata de un conducto rectangular de triple vano, de 2.20 metros de base por 1.50 de alto.

Como obras complementarias se ejecutarán cañerías de acometidas a los conductos, bocas de registro, troneras de acceso, cabezales de mampostería y demás trabajos necesarios para el correcto funcionamiento del escurrimiento del sistema en estudio.









Fuente: Prensa Santa Fe Ciudad