José Corral: "La hermandad entre Buenos Aires y Santa Fe también se expresa a través de la cultura"

A horas de la segunda función gratuita que brindó en la noche del jueves el Ballet Estable del Teatro Colón , el intendente José Corral y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , Horacio Rodríguez Larreta, brindaron una conferencia de prensa para referirse "Colón Federal", la iniciativa que hizo posible la presentación del elenco que dirige Paloma Herrera.





El encuentro tuvo lugar en la sala del Museo del Teatro, donde los mandatarios estuvieron acompañados por el secretario de Gobierno municipal, Carlos Pereira; el secretario General y Relaciones Internacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernando Straface; la secretaria de Cultura del municipio, Patricia Pieragostini; y la directora General del Teatro Colón, María Victoria Alcaraz, entre otros.





Durante la conferencia, Corral y Larreta hicieron referencia al vínculo entre ambas gestiones, en acciones como la XXI Cumbre de Mercociudades; y destacaron las características del programa que se propone compartir el conocimiento del Teatro Colón, hermanando a los grandes teatros líricos de Argentina a través de diversas actividades artísticas.





Protagonistas de un nuevo tiempo





Durante la conferencia, el intendente de Santa Fe sostuvo que "estamos muy complacidos de recibir en Santa Fe esta excelente idea del Colón Federal que recorre las provincias del país; y agradecidos a Horacio por su presencia para acompañar esta hermandad entre las ciudades de Buenos Aires y Santa Fe que también se expresa a través de la cultura". En esa línea, remarcó que "el Teatro Colón es un lugar muy importante para la cultura de los argentinos, en el que ocurren cosas maravillosas, pero también en el interior del país hay muy buenas experiencias y lugares como nuestro Teatro Municipal que tiene las condiciones necesarias para que puedan presentarse compañías como la del Ballet Estable".





Además, remarcó el acompañamiento del público santafesino, que agotó las localidades disponibles para el espectáculo en tan solo dos jornadas: "Esto que pasa hoy a partir de "Colón Federal" es una muestra de lo que ocurre en el país, y Santa Fe es protagonista de este nuevo tiempo de diálogo, de esta interacción como la que vivimos semanas atrás con Tecnópolis Federal que comparte esta idea de que circulen por todo el país los bienes culturales y las cosas que motivan la imaginación, la creatividad y la sensibilidad de los argentinos".





Pasión por la gestión





A su turno, el jefe de Gobierno Porteño señaló que "con José compartimos la pasión por la gestión por sobre todas las cosas, el resolver los problemas cotidianos que tienen las grandes ciudades, y poder compartir la cultura es parte de esa tarea. El Teatro Colón es un orgullo no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino de todos los argentinos. Por eso Colón Federal nos permite por todas las provincias compartiendo esta maravilla cultural con todo el país, junto a la directora del Ballet, Paloma Herrera, que es una estrella mundial en su disciplina".





"Es un orgullo que podamos seguir haciendo cosas juntos, intercambiando ideas de cómo mejorar y compartir proyectos. Hay mucho trabajo en equipo en esta nueva etapa en la que está nuestro país, incluso con las personas que no piensan igual que nosotros. Tenemos que estar abiertos con el único objetivo de hacer que la gente viva mejor, y hechos como éste señalan que vamos en esa dirección. Estoy seguro de que ésta es una más de las cosas que vamos a hacer entre la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Santa Fe", anticipó Rodríguez Larreta.





Abrir puertas





Consultada por los medios de comunicación acerca de la continuidad que tendrá la propuesta Colón Federal, María Victoria Alcaraz afirmó que "el proyecto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es compartir el Teatro Colón con todo el país y eso significa abrir más las puertas para que todos puedan visitarlo, pero también implica que el Teatro llegue hasta la casa de cada uno de los argentinos, del modo en que llegamos a Santa Fe. De esta manera, el proyecto se transforma en hechos concretos".





Tocar el corazón del público





El programa que presentó el Ballet Estable en estas veladas, estuvo integrado por el Concierto para violín Nº 1, con música de Max Bruch y coreografía de Clark Tippet; "Tema y Variaciones" con música de Piotr Ilich Tchaikovski, coreografía de George Balanchine y reposición coreográfica de Ben Huys; y "Por vos muero" con coreografía de Nacho Duato, texto de Garcilaso de la Vega y música de Jordi Savall, que utilizó para la composición de la pieza, música antigua española de los siglos XV y XVI.





En horas del mediodía, después de un ensayo, Paloma Herrera remarcó en diálogo con la prensa que "en estos días en Santa Fe nos fue muy bien porque el Teatro es divino y el equipo que trabajó es impecable. No me sorprende porque he podido bailar en las provincias y sé que con el trabajo de la gente siempre se logran buenos resultados. El espectáculo salió divino y la gente lo disfrutó mucho".





En relación a cómo piensa la participación del Ballet Estable dentro de "Colón Federal", dijo que "siempre hay que darle lo mejor al público porque esa es la manera en la que el público aprende y se suman nuevos espectadores. Si uno genera desde el escenario una experiencia inolvidable, el público vuelve. Confío totalmente en eso y por eso siento una gran responsabilidad. Es maravilloso salir de gira y poder tocar el corazón del público".





Por su parte, el bailarín santafesino Edgardo Trabalón, primera figura del Ballet Estable, se mostró emocionado por "volver a mi casa, estar con mi gente, en este escenario del Teatro Municipal que pisé por primera vez cuando tenía cinco años".





"Mi deseo siempre fue poder llevar lo que hacemos en el Teatro Colón a las provincias, porque como soy del interior sé lo importante que puede ser para alguien poder ver de cerca este tipo de producciones a las que muchas veces no se pueden acceder por falta de tiempo o recursos económicos. El público nos recibió con mucha alegría, mis compañeros y yo pudimos sentir esa energía santafesina que nos distingue", finalizó.