José Corral: "Muchos temas fueron respondidos por el funcionario en el Concejo"

Luego de la conferencia de prensa brindada por los seis concejales del bloque PJ-Santa Fe es una Sola, el intendente José Corral respondió a las consultas sobre el tema y consideró que "el diálogo con el Concejo por parte del Ejecutivo no solo es a través de los papeles de los pedidos de informes, sino que es más importante la presencia de los funcionarios". "Solo hace falta mirar en las noticias la cantidad de funcionarios, prácticamente todo el gabinete municipal, pasó por el Concejo y en muchos casos se contestan los temas que están en esos pedidos de informes", agregó Corral.

Más adelante se refirió a lo engorroso que a veces resulta sentarse a responder un pedido de informes. "Yo fui secretario de Gobierno y sentarse a contestar un informe por escrito lleva tiempo y los secretarios y equipos del municipio tienen que estar en la calle, resolviendo problemas y por lo tanto es una decisión de disponibilidad, pero insisto en que una gran parte de los pedidos de informes a los que hacen referencia los concejales de la oposición ya fueron contestados y conversados con la presencia de los funcionarios como el de la zona de los boliches, el Tribunal de Cuentas, entre otras. De todas maneras vamos a revisar si es necesario contestar con urgencia alguno", dijo más adelante el mandatario local.

Antes de finalizar, José Corral volvió a insistir con que "la disposición del municipio es de transparencia" y luego agregó: "Cuando asumió Mario Barletta, lo primero que hizo fue el acceso a la información pública, luego poner en marcha la Sindicatura Municipal porque el Partido Justicialista al cual pertenecen los concejales de la oposición no tenía la Sindicatura funcionando, no había nombrado a los miembros del Tribunal de Cuentas, no contestaba ningún informe al intendente en aquel momento y al Concejo ni siquiera iban los funcionarios y hoy la situación es muy diferente".