José Corral participó la apertura del Congreso Regional CRA 2017

Bajo el lema "Producir- Crecer- Preservar: Vocación por producir alimentos, fibras y energías. Producir-Crecer-Preservar", se desarrolla en la Ciudad la nueva edición del Congreso Regional de las Confederaciones Rurales Argentinas. El intendente José Corral participó ayer de la apertura oficial junto al presidente de CRA, Dardo Chiesa.







De esta iniciativa, que se desarrollará hasta el viernes en el salón Los Maderos del Hotel Los Silos, también participaron el secretario General del Municipio, Carlos Pereira; el ministro provincial de la Producción, Luis Contigiani; los presidentes de CARSFE, Gustavo Vionnet; de FARER, Raúl Boc-ho, de CARTEZ, Gabriel De Raedemaeker; de CARBAP, Matías de Velazco; de la secretaria de la Fundación Campo Rural Santafesino, Ana del Río.





"Les damos la bienvenida a Santa Fe, la Ciudad capital de la Provincia, donde tenemos el agrado de ser sede de eventos donde se piensan y se plantean estrategias para el futuro del país. Es una manera de continuar la historia de la Ciudad en la que se sentaron las bases de la República con la sanción de la Constitución", sostuvo el Intendente al tomar la palabra para luego enfatizar: "Este Congreso es importante para la Ciudad por ser un evento de jerarquía y porque la temática que nos reúne en este espacio está en nuestra agenda de gestión cotidiana. Las ciudades en general, y Santa Fe en particular, no puede pensar su presente y su futuro sin mirar a la agroindustria".





Agroindustria y bioeconomía





Luego, José Corral recordó: "En 2014, antes de que a nivel nacional exista el Ministerio que lleva esa denominación, desde la Ciudad organizamos una jornada que llamamos, justamente, Encuentro de Agroindustria con el objetivo de reflexionar en torno a esta actividad que es la respuesta a las preguntas más elementales que tiene un país: de qué va a vivir, cómo va a genera divisas, cómo va a generar empleo genuino y oportunidades a su gente. Las respuestas las tiene la agroindustria y, en un paso conceptual mayor, diría la bioeconomía".







En esta línea, enfatizó: "Tenemos que ayudar a que el país rompa con falsas dicotomías que nos han enredado durante décadas, como la de campo y ciudad; la de producción y ambiente; o la de campo e industria. La bioeconomía necesita de todo para alcanzar su mayor potencialidad. Es una visión cercana a lo que creemos es el futuro del país. Se trata de la posibilidad de aprovechar todo lo que la producción genera, incluso lo que hoy es desechado, agregarle valor e incluso producir energía a partir de eso. Para poder realizar eso hay que agregar conocimiento. En el país, y en nuestra ciudad, tenemos tendremos universidades, institutos y el propio Conicet, que son una usina constante".





Más adelante, el mandatario local resaltó que "el país tiene un nuevo clima. Ahora prima el díálogo y la construcción a partir del consenso. Hay mucha gente, vecinos y productores, que no la está pasando bien. Sin embargo, este nuevo panorama es auspicioso. Lo digo por experiencia: con la presidente anterior no tuvimos ninguna posibilidad de dialogar. Esto no sólo sucedía con nosotros, sino con todas las provincias, como Santa Fe, que no tenían vínculo con el Gobierno nacional. Esto cambió. La actualidad es diametralmente diferente. Tenemos que aprovechar esta oportunidad y trabajar entre todos por un país mejor. El sector público y privado tienen que aunar esfuerzos para que la Argentina salga adelante".







Finalmente, concluyó: "Instituciones como CRA, que tiene una larga historia de conocimiento y trabajo con cada productor en todo el territorio nacional, nos va a dar una gran mano para lo que tenemos que hacer los argentinos que es poner en marcha el crecimiento con lo que sabemos hacer y mirando al futuro con optimismo".





Mirada federal



"Iniciamos un nuevo ciclo, una manera distinta de ver nuestros congresos", aseguró Chiesa al tomar la palabra y continuó: "CRA, históricamente, generaba un encuentro anual que propiciaba un buen resultado mediático pero en el debate de los temas mucha gente se iba con sabor a poco. Estudiando esta problemática, resolvimos hacer cinco congresos regionales en diferentes zonas del país. Es un trabajo enorme, pero sabemos que potenciará los resultados".







Luego, el presidente de CRA indicó que la entidad que encabeza es "la más federal, está presente en todo el país. Por tanto, tenemos muy claro que la idiosincracia local dista de una región a la otra. Son realidades diferentes y es necesario que atendamos a ello. Estar mas cerca, nos permitirá mejorar la llegada y generará que los contenidos sean útiles para los participantes".







Finalmente, enfatizó: "En el país, vivimos tiempos distintos a los del pasado. La participación es mayor y más fluida. Valoramos mucho el hecho de poder dialogar con las autoridades nacionales. Así como la Presidente anterior no lo recibía al intendente José Corral, tampoco nos recibían a nosotros. En la actualidad, el panorama es diferente y eso nos alienta a trabajar más intensamente. El desafío, entonces, es mayor".