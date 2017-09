José Corral: "Santa Fe está en el mapa del mundo"

El Foro se desarrolla en el elegante edificio que el BID posee en la Avenida Nueva York del Downtown de la ciudad de Washington, en a 500 metros de la Casa Blanca. Puntualmente, las jornadas se llevan a cabo en el Auditorio Andres Bello -en honor al filósofo, político y diplomático venezolano que es considerado como uno de los humanistas más importantes de América-. A lo largo de este miércoles y jueves, el encuentro congrega a 44 intendentes y alcaldes de México, Brasil, Estados Unidos, Panamá, Belice, Chile, Costa Rica, Uruguay, Argentina , Perú, Ecuador, Francia, Albania y Reino Unido. También cuenta con la participación de otras autoridades públicas y de funcionarios de organismos internacionales como 100 Ciudades Resilientes (100RC), Institute for Climate Economics de París, Francia; Low Carbon Citu Lab, Climate KIC; Paris and Co Urban Lab; Corporación Interamericana de Inversiones (CII); Universidad de Harvard; y C40 Cities.