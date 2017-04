La concejala Marcela Aeberhard denunció penalmente a su par, Juan Carlos Cesoni

UNO Santa Fe pudo acceder a ambas presentaciones que realizó el abogado patrocinador de la edila justicialista, Luis Hilbert. La primera, que fue ante la Oficina de Gestión Judicial, para que tome intervención un juez que convocará a las partes a una audiencia, se fundamenta con material periodístico a partir de las declaraciones propinadas por Cesoni con frases como "Ella quiere quedar en el medio y ver qué ventanilla paga más caro su voto", "Tal vez es una devolución de favores", entre otras.









Según la presentación, estos dichos son considerados injurias según los artículos 109 y siguientes del Código Penal. Más adelante, establece que estos "calificativos lesivos contra mi honor y buen nombre no guardan relación alguna con un asunto de interés público" y esta aclaración es porque las declaraciones no se hicieron en plena sesión sino cuando estaba sucediendo un cuarto intermedio para definir la conformación de las comisiones. "Juan Carlos Cesoni me ha humillado públicamente en los medios periodísticos sosteniendo que percibo emolumentos para decidir mis votos", manifiesta el escrito presentado y según expresiones de la denunciante.













Embed #SantaFe #ConcejoMunicipal: luego de idas y vueltas, hubo acuerdo por las comisiones ► https://t.co/GHoJBkrC6T pic.twitter.com/RiolkqP9kk — Diario Uno Santa Fe (@unosantafe) March 31, 2017

















Más adelante, la concejala Marcela Aeberhard manifiesta en la presentación: "Dio (Cesoni) todas las notas periodísticas sin previa invitación, con todos los agravios preparados, delineado y pensado para desacreditarme con gruesos y ultrajantes agravios, es decir, fue directamente a dañar mi imagen con evidente ánimo injuriandi para con ello predisponer a la gente en mi contra, con todo el peligro que ello puede suceder, más teniendo en cuenta la sensibilidad existente actualmente".









Siguiendo esta línea dijo: "Tampoco voy a admitir ni justificar que el hoy querellado manifieste que fue un momento de calentura o en el marco de una discusión Siguiendo esta línea dijo: "Tampoco voy a admitir ni justificar que el hoy querellado manifieste que fue un momento de calentura o en el marco de una discusión política , ya que por el contrario, se trató de un verdadero montaje periodístico, y que únicamente respondió a una premeditada intencionalidad injuriosa con fines de desestabilización institucional". El abogado presentó esta denuncia acompañada por documental que avalan los hechos y además de pedir que se cite a las partes, solicitó "el máximo de la multa prevista en la escala penal".













La otra denuncia











Por otro lado, la denuncia por incitación a la violencia se hizo en la sede del Ministerio Público de la Acusación y quedó a cargo del fiscal en turno, Gustavo Urdiales. Esta presentación se solapa en el artículo 212 del Código Penal; y luego de fundamentar la acusación se pide que se cite a una Audiencia Imputativa al denunciado, en este caso el concejal Juan Carlos Cesoni.









En las primeras líneas argumenta y recuerda que el 30 de marzo cuando sesionaba el Concejo Municipal, Cesoni realizó declaraciones a la prensa "afectando mi buen nombre y mi honor, y relatando situaciones falaces sobre mi persona", dijo Aeberhard. La edil considera que las declaraciones fueron para "deshonrarme, denigrarme, mancillarme", y que trascendieron a la opinión pública, ya que "tales declaraciones injuriosas tuvieron repercusión por todos los medios locales y nacionales, tanto radial, televisivos y escritos, donde he quedado expuesta".









"No hay que profundizar mucho para concluir que toda esta sarta de agraviantes descalificaciones personales efectuadas por Cesoni, estuvo perfectamente diseñada por él mismo para ofenderme y desacreditarme ante la gente incitando a los mismos a la violencia. Las declaraciones vertidas en mi contra han sido deliberadamente pensadas y seleccionadas para lograr el objetivo de generar y provocar una crisis institucional a través de lo artero del descrédito infundado. Hoy vivo con temor, tanto por mi persona como por mi familia, y nada justifica la actitud de Cesoni menos aún sus ocultos intereses personales que decidieron ese descalificable proceder".







La concejala Marcela Aeberhard (PJ-Mejor Santa Fe ) cumplió con su palabra y denunció ante la Justicia a su par, Juan Carlos Cesoni (PJ) por las declaraciones realizadas a los medios de comunicación en la última sesión del Concejo Municipal, tras un cuarto intermedio para definir la conformación de las comisiones. Esta presentación se divide en dos, por un lado es una querella criminal por el delito de injurias; y por otro, es una denuncia penal por el presunto delito de incitación a la violencia.