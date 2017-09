La cooperadora de la escuela Belgrano organiza un bingo para construir un nuevo patio

El próximo sábado se llevará a cabo un bingo que tiene como objetivo recaudar fondos que se destinarán a la puesta en condiciones de un patio que posee la entidad. Con este proyecto buscan concentrar las clases de educación física y que estas se lleven a cabo en la entidad.

A la espera

El 5 de abril se inició la remodelación de los baños del nivel primario, ahora la entidad está esperando el final de obra ya que estos todavía no se pueden utilizar. "Estamos esperando porque realmente quedaron muy lindos, pero la empresa adjudicada tiene que hacer unos arreglos y no los hace", señalaron los padres que integran la cooperadora, ya que estos no están habilitados y no se pueden usar.





En la actualidad los alumnos están obligados a compartir las instalacione sanitarias de la EMPA que funciona en el mismo edificio. "Son 1000 alumnos entre la EMPA Y nosotros", explicó Charles quien agregó que están esperando que la empresa finalice los detalles para poder utilizar las renovadas instalaciones.