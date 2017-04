La EPE advierte sobre falsos empleados

La Empresa Provincial de la Energía envió este miércoles un comunicado advirtiendo sobre el accionar de "individuos que, haciéndose pasar por empleados de la distribuidora eléctrica, intentan engañar a personas mayores con supuestas inspecciones técnicas".





Según informan, esta semana se conoció un nuevo hecho en la zona de calle Victoria Ocampo al 4800 en la ciudad de Santo Tomé, donde un individuo se presentó en el domicilio y, con el pretexto de realizar una revisión de las instalaciones, solicitó un pago para corregir un desperfecto técnico





Sobre el particular, la EPE reiteró que "no tiene cobradores a domicilio, su personal no ingresa a viviendas particulares y sugiere ante cualquier sospecha, comunicarse con la seccional de Policía más cercana".