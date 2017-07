La importación de manteca creció un 437%: ¿De dónde viene y a cuánto se consigue?

La manteca uruguaya

La cantidad de manteca importada no deja de sorprender, más en un país que supo ser reconocido por tener la cuenca láctea más importante de latinoamérica. Las dificultades del sector provocaron que se tome esa decisión.

El año pasado hubo denuncias de faltantes en góndolas de supermercados. Advertidos por ese escenario, y con la aprobación del gobierno, el sector industrial planificó la importación de manteca. Pero no fue solo la industria, ya que hubo supermercados que realizaron importaciones directas y que aún se pueden encontrar en sus locales.

En diálogo con UNO Santa Fe , un funcionario provincial vinculado al sector lácteo señaló que uno de los motivos podría ser la escasez de leche en polvo descremada durante este año, a diferencia de los anteriores. "Además, hay un aumento en el consumo de manteca. Esto sucede porque la gente está dejando de lado la margarina y se vuelca a la manteca. Pero el factor predominante es que no hay leche en polvo descremada, no hay crema y por ende no hay manteca", explicó a este medio. La mayor parte de la producción de crema proviene de la leche descremada, destinada a la elaboración de leche en polvo descremada, quesos y yogures.