La licitación para finalizar la ruta 1 está a la espera de la traza de gas

El año pasado culminó la primera etapa de la remodelación planteada para la ruta provincial 1. Finalizada la calzada principal, aún restan colectoras y desagües y, según indicaron desde Vialidad de la provincial, el pliego ya está listo desde hace meses.





Sin embargo, si bien el proyecto ya está terminado, la demora en el llamado a licitación, responde a la obra de extensión de gas que se planea realizar en la zona, que iría por debajo de la colectora a construir.





"Entonces, si bien el proyecto aún no tiene la aprobación de Enargás, la idea sería incluirlo dentro de la licitación, para que no se haga la colectora, y después se tenga que romper para instalar los caños de gas", graficó el titular de Vialidad, Pablo Seghezzo.

Se trata de un proyecto de extensión de gas que realizó la Municipalidad de Santa Fe, y que estaría incluido en el conjunto de obras a realizar con el pedido de deuda por 300 millones de pesos que aguarda su tratamiento y aprobación en el Concejo Municipal.





"Lo que estamos viendo ahora es que lo construiría la provincia, y estamos tramitando la aprobación de Enargás, e inclusive también, porque esto es solo para Colastiné, así que estamos viendo la extensión hasta el kilómetro 6,5, pensando después en la posibilidad de la extensión para Rincón o Arroyo Leyes", comentó.

Seghezzo explicó también que lo que se planteó también Vialidad es un cambio en la manera de ejecución de la obra, y se la dividió en 25 etapas diferentes para que la empresa que se haga cargo de los trabajos, no abra todas las colectoras al mismo tiempo, sino que lo haga de manera sectorizada. "Que empiece en un lugar y realice absolutamente todos los trabajos, y no vaya al siguiente sector, hasta no haber culminado la carpeta asfáltica y el cordón cuneta", indicó.





La intención, dijo el funcionario, es minimizar al máximo el impacto sobre los vecinos del lugar, que durante la ejecución de la ampliación de la ruta 1, sufrieron de manera frecuente los efectos de la obra en construcción.





"Esto es muy bueno para el vecino, porque a lo sumo va a tener afectado su domicilio 30 días, y luego se pasará al sector de al lado. Esto conlleva un costo mayor, porque no es lo mismo trabajar en toda la extensión que de a tramos, y también un poco más de tiempo de obra, pero entendemos que es lo mejor", explicó.





"Inclusive hemos hecho una matriz de ponderación con los aspectos hidrológicos, constructivos, sociales y comerciales, como para priorizar cuál es el orden de los tramos, y todo eso se incluyó en el proyecto de licitación", añadió.

Sobre los tiempos

La provincia había estimado que las obras complementarias de la ruta 1 estarían listas para licitar a fin del año pasado, pero el planteo de realizar la obra en etapas, para no generar excesivas molestias a los vecinos, y el tendido de gas, han obligado a recalcular los tiempos.





"El tema del gas no es un tema menor, porque no queremos hacer una obra, y que después se tenga que romper la calzada. Nosotros queremos cortar con ese modus operandi que ha tenido muchas veces el Estado", afirmó Seghezzo.





Por último, estimó que en abril podría haber una definición de Enargás, con respecto a la extensión de la red en la zona y, a partir de allí, se podría avanzar en el llamado a licitación, aunque aclaró que esos tiempos no dependen de Vialidad.





En tanto, contó que si Enargás rechazara la factibilidad para realizar la cañería de gas por debajo de la colectora de la ruta 1, existen otras posibles trazas para el gasoducto.





"Todo el trazado del gasoducto se podría hacer por la defensa, y nosotros dejaríamos el proyecto de la colectora como está, y podríamos salir a licitar", finalizó.