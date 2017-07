La marihuana para producir aceite de cannabis podría llegar de Uruguay o Canadá

En diálogo con el programa televisivo Santa Fe Directo (Canal 13 Santa Fe), el Ingeniero Carlos Arques, director del Laboratorio Industrial Farmacéutico contó que se vienen realizando avances en la investigación junto a Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario.

De este proceso también participa la unidad local de Conicet, y según relató Arques por estos días "se intentará progresar en todo lo que se pueda, sin tener aún la materia prima para llevar a cabo el proceso".

"Esto es acumulación de conocimientos, estudios, puesta a punto de técnicas analíticas, etcétera. Tenemos por delante dos etapas bien diferenciadas: una de desarrollo que se haría fundamentalmente en la Facultad de Farmacia y Bioquímica (UNR); y luego una etapa de producción industrial que estará a cargo del LIF", explicó.





La primera etapa implica la obtención, caracterización y homogenización del aceite, enfrentando y superando las complicaciones que pudieran surgir de una futura producción industrial, explicó el director del laboratorio público.

"Esa es la etapa que podría culminar a fin de año, si las ayudas económicas comprometidas por Nación llegaran en tiempo y forma. Será una etapa que dejará también algunas cantidades de aceite ya producido por el LIF", contó.

Materia prima

Respecto del origen de la marihuana para poder realizar el aceite, Arques manifestó que es un tema en el que hay una gran cantidad de cosas que aún no tienen una respuesta cierta.

"No hay certezas ni siquiera desde el marco normativo (ANMAT) y legal. Sí, tenemos visualizado, y el ministerio de Salud de la provincia ha realizado algunos avances con organizaciones gubernamentales de Uruguay, y también apareció la posibilidad de importar la materia prima desde Canadá. Pero, en este momento no tenemos certezas, tenemos aproximaciones, pero no certezas", reflejó.





Charlotte Web

Actualmente, la ANMAT permite solamente importar un solo tipo de aceite de cannabis, conocido como Charlotte`s Web con la finalidad de tratar un solo tipo de patología (epilepsia refractaria), y en principio lo que producirá el LIF será un bálsamo de similares características.

"Lo que es también importante en una posible producción del LIF es no solo disponer de una determinada cantidad de aceite para la gente que lo está necesitando, sino que sea de una composición y una calidad cierta para poder hacer estudios médicos también ciertos para poder pensar en el tratamiento de otro tipo de patologías", comentó Arques.

En ese sentido, advirtió sobre el uso y la producción casera de este bálsamo, ya que a nivel de producción el laboratorio público "ha tomado muchísimos recaudos y la producción de medicamentos es una cosa sumamente delicada".

"Lo que tiene la producción casera es la incerteza de la composición del aceite, ya que puede variar mucho el porcentaje de las sustancias activas que lo componen. Entonces, en realidad no se sabe qué es lo que se está administrando cuando se parte de una producción casera", indicó.

LIF

La semana pasada, se informó oficialmente a través de la agencia estatal Télam que a través de un convenio de la cartera sanitaria nacional y la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap) con 22 laboratorios públicos del país se podría avanzar en fabricar en la Argentina aceite de cannabis para epilepsia refractaria y proveer al programa de Cobertura Universal de Salud (CUS).





Consultado respecto de esta información Arques aclaró que "no todos los laboratorios públicos del país van a realizar el desarrollo para la producción del aceite".





En el concierto nacional quién aparece mejor posicionada, con más avances, con más capacidad asociativa con el sistema científico-tecnológico universitario es Santa Fe. Nosotros tenemos una larga historia de trabajo en conjunto con la UNL, con la UNR y con el Conicet. Entonces, en términos concensuados se quedó en que Santa Fe va a ser la que va avanzar en este tema", finalizó.