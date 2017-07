La Mesa de Lechería provincial advirtió que siguen los problemas financieros en SanCor

La empresa SanCor continúa con dificultades financieras porque no se completó el salvataje de la Nación y los trabajadores tienen problemas para cobrar. Marcelo Aimaro, titular de la Mesa Provincial de Lechería reconoció que siguen rebotando los cheques y muchos productores ya no entregan leche."Tenemos entendido que algunos cheques siguieron rebotando hasta hace unas semanas, pero esperemos que esta situación financiera que está atravesando la empresa se pueda revertir", dijo Aimaro a La Ocho de Rosario El titular de la Mesa de Lechería confirmó que los empleados están cobrando sus salarios "en cuentagotas" y que hay productores "que no han terminado de cobrar la producción". Advirtió que ante los incuplimientos incluso muchos ya no entregan sus productos a SanCor. "Sabemos que no ha llegado la totalidad del dinero que el gobierno nacional iba a desembolsar, por eso la situación sigue siendo muy complicada", cerró Aimaro.