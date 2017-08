La niebla marcó el inicio de la jornada en la ciudad

Desde tempranas horas de la mañana la presencia de niebla marcó el transcurso de la jornada con una intensa niebla que se extendió hasta altas horas del mediodía. UNO Santa Fe consultó al especialista en clima Luis Dopazo, sobre la posibilidad de que este tipo de escenas se vuelvan a repetir a lo largo del invierno.

En primera instancia, Dopazo, diferenció entre los diferentes fenómenos climáticos que dificultan la visibilidad. La niebla es cuando la visibilidad está reducida a menos de un kilómetro. En tanto que la neblina se diferencia de la primera ya que se logra ver a más de un kilómetro".





En tanto la nube que forma la niebla o neblina se llama stratus, que es una nube baja.

Al ser consultado sobre la intensa niebla que se posó hoy en la ciudad, Dopazo explicó que esta se registró como consecuencia de la gran cantidad de días que se registraron con bajas temperaturas, en conjunto con la lluvia y humedad del ambiente sumado al hecho de que empezó ingresar aire más templado desde Brasil el cual está cargado de humedad. "En esta época del año, desde abril a septiembre es muy común que al encontrarse la atmósfera con mayor temperatura, cargado de humedad y un suelo más frió se produzca esto que se llama niebla por convección", agregó el consultado sobre el fenómeno climático.





Este tipo de jornadas se podrá seguir repitiendo en la ciudad dado que está muy relacionado con grandes superficies de agua. "Este invierno fue muy particular, porque al tener el río crecido como tuvimos, aportó muchísima humedad a la atmósfera aparte el agua del río se encontraba con temperaturas que rondaron entre los 15º C a 19º C, mientras que la atmósfera como corresponde para esta época del año registra temperaturas que oscilan entre los 5 a 7 grados", detalló el especialista. En términos técnicos el río (o sea la superficie del agua) le sede energía a la atmósfera, estas se equiparan formando el vapor del agua.





Durante agosto y septiembre estas condiciones de tiempo se mantendrán, a medida que comienza a aumentar el calor de la atmósfera van a desaparecer.





Punto y seguido Dopazo recomendó no confundir lo que sucedió hoy con la presencia de bruma,la cual también es considerado un fenómeno de visibilidad reducida. "Esta es producida por partículas sólidas en el aire como humo,cenizas, tierra. Está más relacionado con el ámbito marino por las sales que reducen la visibilidad".