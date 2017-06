La provincia adelantó que se cae la licitación de la autopista Rosario-Santa Fe

"Estamos en término de tomar una definición sobre el tema", advirtió Garibay, y añadió: "Como venimos comentando, la licitación para la concesión con una sola oferta no nos satisface. Dado el planteo que han hecho nuestros propios legisladores, sobre la posibilidad de que sea el Estado quien administre el corredor ya que no hay una inversión que haga el privado, esta semana el gobernador (Miguel Lifschitz) va terminar de tomar una decisión sobre qué pasos seguir: si seguimos con la concesión o si establecemos este modelo de gestión pública de fideicomiso", adelantó el funcionario, quien confirmó que el Sobre 2 de la licitación no se abrirá, con lo que el proceso queda trunco, y se plantearán nuevas opciones.