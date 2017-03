La provincia confirmó que no hay cesanteados ni cierre de plantas en Sancor

cierre cuatro de sus plantas. El secretario de Lechería de Santa Fe, Pedro Morini, desmintió la información que aseguraba que hay 500 empleados suspendidos en la planta Sancor y que además existe la posibilidad de que la cooperativa





"Sancor no anunció ni cierre ni paralización de la planta, no hay un anuncio oficial, porque sino partimos de la base de un error", señaló Morini a LT8.





El funcionario sostuvo que "hasta ahora lo que tenemos son solamente versiones, pero oficialmente Sancor no ha comunicado absolutamente nada, porque cuando toma alguna determinación de esas a los primeros que comunica es al Ministerio o a la gente de la Secretaría".





De todas formas, Morini indicó que hoy "la situación de Sancor no es normal, el escenario no es bueno y están en tratativas de ver cómo resuelve su situación financiera", pero que hasta ahora no hay telegramas de despidos de ningún tipo.