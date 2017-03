Los representantes sindicales no salieron conformes del Ministerio de Trabajo pero remarcaron que la decisión sobre la aceptación o rechazo de la propuesta estará en manos de los maestros y profesores.

Este lunes, después de una larga reunión paritaria, el gobierno realizó una nueva oferta a los gremios docentes. Consiste en un incremento del cuatro por ciento retroactivo a febrero, un 13 por ciento más en marzo y un ocho por ciento a partir de julio. Pero ese 25 por ciento se aplica sobre la parte del salario que paga la provincia, es decir, sin el Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente) por lo que de bolsillo, si la Nación no actualiza ese ítem, los educadores recibirán un 23 por ciento.

Sobre la razón por la que el cálculo oficial no contempla el Fonid explicó que "eso forma parte de un debate nacional. Nosotros sabemos que hoy no están llegando fondos de la Nación incrementados como todos lo quisiéramos. Un aumento del incentivo docente, por supuesto, se sumaría a esta propuesta y estaríamos hablando de porcentajes superiores al 25 por ciento".

Descontento

Los referentes sindicales no escondieron su descontento con los números que presentó la provincia. Sobre todo, por la diferencia que hay entre lo que se anunció y lo que efectivamente se verá en los recibos de sueldo (ver nota vinculada).





Sonia Alesso, secretaria general de Amsafé, evaluó: "Nosotros creemos que la propuesta debería recoger algunas particularidades que esta no tiene pero vamos a convocar a asamblea provincial para el viernes. No nos retiramos conformes. Nos parece que debería ser mayor la inversión".





Además dijo que la cláusula gatillo no los conforma porque, por un lado, no coinciden sus cálculos con los del Ipec y, por el otro, porque el año pasado se había acordado la reapertura de la paritaria si se perdía poder adquisitivo y eso no se cumplió. "Es difícil creer que este año sí va a suceder", marcó.





Este martes en los departamentos se definirán las mociones que se llevarán a las escuelas para que los educadores puedan votar. Y el viernes por la tarde se realizará la asamblea provincial en la que Amsafé dará su respuesta final.





Para Patricia Mounier, secretaria general del Sadop Santa Fe, la oferta "no es lo que esperábamos". Coincidió con Alesso en que el porcentaje que indicó Balagué "no es el real". "Además no estamos de acuerdo con los cálculos del gobierno de que en 2016 se perdieron cuatro puntos. Nosotros creemos que se perdieron entre ocho y 10 puntos de poder adquisitivo el año pasado", marcó.





De todas maneras, explicó que el miércoles convocarán a todos los delegados para brindar detalles de la propuesta para que la puedan llevar a las escuelas. Y el viernes resolverán si aceptan o rechazan la oferta.





Por último, Rosa Bugnar –secretaria adjunta de UDA– expresó: "La oferta continua siendo insuficiente, nuestra provincia está en condiciones de hacer una mejor y no lo ha hecho". Y remarcó que hay grupos de docentes que son más perjudicados que otros con la propuesta. "Es inexplicable que continúe la discriminación salarial para el sector catedrático con 15 horas, quienes siguen percibiendo un 50 por ciento del valor del cargo testigo", cuestionó.