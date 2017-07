La respuesta del Ministerio de Educación por la demanda para conseguir un banco

Una mamá se acercó el sábado a la tarde a una escuela del barrio Jardín Mayoraz para el lunes ser la primera en la fila y conseguir un banco para su hijo. Esta situación se repite en varias escuelas de la ciudad, tanto públicas como privadas, para lograr un lugar para el próximo ciclo lectivo. Desde el Ministerio de Educación de la provincia aclararon que no pueden hacer nada ante esto, sino que es una decisión propia de cada institución y que se denomina pre inscripción. Lo único que establece el Estado es la inscripción que se fija entre noviembre y diciembre.Fernando Acosta, supervisor general del servicio de Educación Privada del Ministerio de Educación de Santa Fe manifestó a UNO Santa Fe: "Esto es una pre inscripción. Estas instituciones tienen una referencia de cuántos hermanos van a asistir el año que viene, eso lo preguntan antes de la fecha de inscripción; y después levantan en la comunidad barrial o un radio más amplio una pre inscripción para tener una orientación sobre la cantidad de lugares que van a ocupar, es decir sondear cuál es la demanda".El ministerio de Educación establece una fecha dentro del calendario para las inscripciones que son en noviembre. "Esto sucede cada año, y depende de cada institución. Hay escuelas donde a esta altura del año se producen estas cuestiones, de largas colas sobre todo en los niveles iniciales. La Provincia garantiza el ingreso, pero los papás tienen cierta expectativa con determinados colegios y se producen disputas serias por un lugar para los chicos", agregó Acosta.El funcionario reiteró que ante estas situaciones no puede hacer nada el Ministerio, de todas maneras hacer largas colas en muchos lugares no garantiza lograr el banco "porque por lo generar después la escuela hace un sorteo ante la grande demanda y la poca oferta", dijo y agregó: "Después llama a una inscripción definitiva y ahí verá si ingresa o no. Siempre la lista está conformada por los hermanos de los alumnos que ya están, después los hijos de docentes o el personal del establecimiento y por último la comunidad".En esta línea aclaró que "las privadas no tienen el cuenta el radio escolar como si sucede con las públicas" y esto es: "En las escuelas oficiales se tiene un cuenta el radio, los alrededores, los chicos de determinada cantidad de manzanas tienen prioridad; en privados, eso es abierto y por eso por lo general son pocos los lugares y mucha la demanda".