La santafesina más bella del mundo llegó al Bailando de Tinelli: postales de una noche soñada

La santafesina Marcia Blanco no deja de vivir con pasión y alegría un sueño hecho realidad. Oriunda del distrito costero de Alto Verde, se coronó el último sábado de mayo ganadora del concurso de belleza Miss Princess of the World Argentina 2017. Además de ser dueña de un atractivo exótico, posee un corazón solidario que entrega a diario a su Alto Verde natal y este jueves por la noche, cumplió otro de sus sueños: llegar a la pantalla grande de la Tevé argentina.

La santafesina de 1,80 metros de altura, dueña de una belleza exótica que cautiva, estuvo en Bailando por un Sueño 2017, programa que conduce Marcelo Tinelli.